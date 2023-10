ÖKOWORLD AG

ÖKOWORD mit konstantem Ergebnis im 1. Halbjahr 2023

Vorstand beschließt Handlungsfelder

Hilden (ots)

Der an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Versicherungsmakler ÖKOWORLD AG hat im ersten Halbjahr 2023 auf Konzernebene einen Gewinn von 12,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Dieses Halbjahresergebnis liegt nur leicht unter dem Vergleichswert des Vorjahres (13,7 Millionen Euro). "Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, steigende Zinsen und die Erschütterungen der weltweiten Energiewirtschaft hat sich in den vergangenen zwei Jahren das Marktumfeld für dunkelgrüne und damit wirklich nachhaltige Geldanlagen vorübergehend erschwert", erklärt Andrea Machost, Finanzvorständin der ÖKOWORLD AG. "Umso mehr freut es uns, dass unser Geschäftsverlauf weitgehend konstant verläuft."

Bereits Anfang August hat ÖKOWORLD einen Generationswechsel im Management vollzogen. Katrin Hammerich, Andrea Machost und Torsten Müller haben von Firmengründer Alfred Platow (76) die Leitung der ÖKOWORLD AG als Team übernommen.

Das neue Vorstandsteam will die erfolgreiche Aufbauarbeit des Firmengründers fortsetzen. Gravierende Veränderungen in der Unternehmensausrichtung wird es nicht geben. Das neue Vorstandsteam hat für die kommenden Monate drei wichtige Handlungsfelder definiert: "Neue Zielgruppen", "Neue Produkte" und "Neue Themen".

Zum Handlungsfeld "Neue Themen" erklärt Katrin Hammerich: "Wir wollen bei vielen nachhaltigen Themen, den Dialog intensivieren. Beispielsweise plant die Bundesregierung die Einführung einer kapitalgedeckten Rente. Hier wollen wir beispielsweise wissen, wie genau das Geld angelegt werden soll. Unserer Überzeugung nach darf das Geld der Bürger nur in Unternehmen investiert werden, die zu 100 Prozent ethisch, ökologisch und sozial werteorientiert aufgestellt sind."

Zum Handlungsfeld: "Neue Produkte" erklärt Andrea Machost: "Wir sehen sowohl auf der Anlageseite als auch im Vorsorgebereich neue Produktmöglichkeiten. Beispielsweise wollen wir für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge auch ratierliche Anlagen mit in unser Angebot aufnehmen. Zusätzlich planen wir unsere Aktivitäten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge weiter ausbauen."

Zum Handlungsfeld "Neue Zielgruppen" erklärt Torsten Müller: ÖKOWORLD will in Zukunft stärker als bisher auch jüngere Menschen ansprechen. Diese Zielgruppe ist überaus umweltbewusst und engagiert sich überdurchschnittlich für Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel. Diese Veränderung wird Einfluss haben auf unsere Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Social Media."

Dass dunkelgrüne Anlagemöglichkeiten unverändert stark im Trend liegen, zeigt auch die September-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest. Die Stiftung Warentest hat in diesem Heft rund 1000 nachhaltige Fonds auf ihre Nachhaltigkeit hin unter die Lupe genommen. 307 Fonds scheiterten bereits an den Mindest-Standards von Finanztest. Lediglich 8 Fonds erhielten die Bestnote von fünf Sternen. Unter den acht Besten waren zwei Fonds von ÖKOWORLD.

Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell