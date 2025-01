Die Bundeswahlleiterin

29 Parteien nehmen an der Bundestagswahl 2025 teil

Wiesbaden (ots)

An der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 nehmen 29 der 41 vom Bundeswahlausschuss formal anerkannten Parteien teil.

Die Parteien SPD, GRÜNE, FDP, AfD, Die Linke, FREIE WÄHLER, Volt, MLPD, BÜNDNIS DEUTSCHLAND und BSW sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten. Die CDU tritt in allen Ländern außer Bayern an, die CSU nur in Bayern. Die übrigen Parteien werden nicht in allen Ländern auf den Stimmzetteln stehen. So treten SSW, Verjüngungsforschung, Bündnis C, BP, MENSCHLICHE WELT, SGP, BüSo und WerteUnion jeweils nur in einem Land an.

Genaue Angaben zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln in den einzelnen Ländern werden mit gesonderter Pressemitteilung veröffentlicht.

