Knappschaft

#unverschaemt - unter den Finalisten des MSD Gesundheitspreises 2025

Bochum (ots)

Das Bochumer Vorzeigeprojekt für sexuelle Gesundheit von KNAPPSCHAFT und WIR ist nominiert für den MSD Gesundheitspreis. Und alle können abstimmen für den Publikumspreis.

Die Zahl sexuell übertragbarer Infektionen (STIs) steigt weltweit - auch in Deutschland. Besonders betroffen sind junge Menschen, die oft zu wenig über Risiken, Symptome und Schutzmöglichkeiten wissen. Viele Infektionen verlaufen symptomlos, können aber unbehandelt zu schwerwiegenden Spätfolgen wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit führen. Es mangelt an altersgerechter Aufklärung, Anlaufstellen und niedrigschwelligen Beratungsangeboten sowie zielgruppengerechten Präventions- und Versorgungskonzepten.

Mit dem WIR-Walk In Ruhr existiert am Katholischen Klinikum Bochum ein deutschlandweit einzigartiges Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin. In einem interdisziplinären Setting bietet das WIR Beratung, Diagnostik, Therapie und Prävention unter einem Dach - kompetent, ohne Tabuisierung und auf Augenhöhe.

Gemeinsam mit der KNAPPSCHAFT hat das WIR das Projekt #unverschaemt ins Leben gerufen. Es richtet sich gezielt an junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren mit dem Anspruch, sexuelle Gesundheit zu enttabuisieren und Eigenverantwortung zu stärken. Das Projekt nutzt die besonderen Strukturen des Zentrums und setzt auf ein innovatives Versorgungskonzept mit Verhaltens- und Verhältnisprävention.

Zu den kostenlosen Angeboten zählen:

eine #unverschaemte (anonyme) Beratungssprechstunde - vor Ort oder online

- vor Ort oder online Workshops unter anderem in Schulen, Jugendzentren und Vereinen (auch für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen)

in Schulen, Jugendzentren und Vereinen (auch für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen) zielgruppengerechte Social-Media-Formate mit fundierten Informationen

Nach fünf erfolgreichen Jahren gehört das Projekt nun zu den zehn Finalisten des MSD Gesundheitspreises 2025 - einer der renommiertesten Auszeichnungen für innovative Versorgungsprojekte in Deutschland. Noch bis Anfang Oktober kann die Öffentlichkeit online abstimmen, welches Projekt den Publikumspreis erhalten soll.

Unterstützen Sie das Projekt #unverschaemt aus Bochum und stimmen Sie unter Abstimmung MSD Gesundheitspreis 2025 - msd.de ab! Vielen Dank.

Die KNAPPSCHAFT zählt zu den größten Krankenkassen in Deutschland. Sie kombiniert den Schutz der Kranken- und Pflegeversicherung mit einer ganzheitlichen Versorgung: In ihrem medizinischen Kompetenznetz arbeiten Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, Pflegekräfte, Gesundheits- und Versicherungsfachleute Hand in Hand. So erhalten Versicherte eine Vielzahl von Leistungen zur Früherkennung und Prävention - die nicht selten über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Weitere Informationen unter www.knappschaft.de.

WALK IN RUHR (WIR)

Als institutionsübergreifende Einrichtung bringt das WIR - Walk In Ruhr, Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin, Katholisches Klinikum Bochum (KKB), Beratung, Information, medizinische Behandlung, Prävention, Psychotherapie und Selbsthilfe im Bereich Sexueller Gesundheit unter einem Dach zusammen. Das ist bislang einmalig in Deutschland und ermöglicht eine bedarfsgerechte, breite und nachhaltige Versorgung, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Ratsuchenden abgestimmt werden kann. Das Walk In Ruhr (WIR) hat 2015 auf dem Gelände des St. Elisabeth-Hospitals in Bochum eröffnet. Weitere Infos unter www.wir-ruhr.de

