Studierendenhaus am Campus Klinikum Bielefeld eingeweiht / Lern- und Arbeitszentrum mit hochmodernen Voraussetzungen für Studium, Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Medizin

Vom Lernen zum Wissen, vom Wissen zum Verstehen, vom Verstehen zum Handeln: Das Studierendenhaus am Campus Klinikum Bielefeld steht ab heute zur Vernetzung von Lehre, Forschung und Krankenversorgung in der curricularen Lehre im Bielefelder Modellstudiengang Medizin bereit. Angehende Medizinerinnen und Mediziner aus ganz OWL finden auf 2.044 Quadratmetern moderne Hörsäle und Seminarräume, eine eigene Mensa, ein Skills Lab mit Trainings-Schockraum zur Simulation von Notfallsituationen, eine Core Unit Labor sowie eine digitale Bibliothek.

Nach einer Bauzeit von 28 Monaten wurde das Studierendenhaus "EduLab" am Mittwoch, 26. März 2025 feierlich eingeweiht. Das hochmoderne Ausbildungsgebäude auf der Südostseite des Klinikums Bielefeld-Mitte verankert die medizinische Ausbildung nun sichtbar auf dem Campus Klinikum Bielefeld und verknüpft curriculare und extracurriculare Lehre in der Medizin: Das viergeschossige Gebäude, das über eine Grundfläche von 2.044 Quadratmetern verfügt, teilt sich auf in einen modularen Hörsaal, eine digitale Bibliothek, neun Seminarräume, vier Trainingsräume sowie einen Trainings-Schockraum zur Simulation von Notfallsituationen und begleitender Kommunikation, eine Core Unit Labor sowie eine Mensa. Die aufeinander aufbauende Vernetzung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung spiegelt sich in einem Ebenen-bezogenen Nutzungskonzept:

UG: Core Unit Labor mit patientennaher klinisch-wissenschaftlicher Forschung

EG: Großer Hörsaal und Mensa, auch als Veranstaltungsort nutzbar

1. OG: Klinisch-praktische Ausbildung mit Fokus auf Notfallmedizin und Kommunikation im Skills Lab

2. OG: Räume und Bibliothek für interdisziplinäres, interprofessionelles Lernen mit einem Fokus auf Tumormedizin

"Der Entstehungsprozess dieses Gebäudes zeugt von dem, was es auch in Zukunft sein soll: Verantwortung und Gestaltungskraft gepaart mit Bodenständigkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität. Ich bin beeindruckt von der zukunftsweisenden Technik, der funktionalen Konzeption und der inspirierenden Lernatmosphäre, die hier auf dem Campus Klinikum Bielefeld geschaffen wurde", betont Michael Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld, anlässlich der Eröffnung. "Das Studierendenhaus soll zum regional prägenden Ort für neue Formen der Zusammenarbeit über Fach- und Berufsgruppengrenzen hinweg in der medizinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung werden. Dieses Gebäude wurde finanziert als Gemeinschaftsprojekt der Universität Bielefeld, aus Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, der Gesellschafter der Städte Bielefeld und Halle (Westf.), des Klinikums Bielefeld und besonders durch den Förderkreis Klinikum Bielefeld bzw. engagierte Unternehmen und Institutionen aus der Region. Dafür sind wir sehr dankbar und vor allem wird dieser neu geschaffene Lernort den Klebeeffekt der Medizinstudierenden für die Region unterstützen! Aufgrund der exzellenten Ausstattung kann es auch überregional einen bedeutenden Raum für lebenslanges berufliches Lernen in der Medizin bieten."

Regionale Profilbildung, überregionale Strahlkraft

Seit 2021 ist das Klinikum Bielefeld als Campus Klinikum Bielefeld der Medizinischen Fakultät OWL der Universität Bielefeld Teil des Universitätsklinikums OWL. Die Medizinstudierenden aus Bielefeld sollen nun im neuen Gebäude am Klinikum einen attraktiven Ort zum Lernen und Arbeiten vorfinden.

Meilensteine:

Beginn der Bauarbeiten: September 2022

Grundsteinlegung: 25. November 2022

Richtfest: 15. Juni 2023

Investitionsvolumen: 11,4 Mio. EUR

Eröffnung: 26. März 2025

"Medizin ist Handwerk, ist Wissenschaft, ist Kunst - all diese Facetten kommen in den Lernangeboten des Studierendenhauses zum Tragen, im Skills Lab zur klinisch-praktischen Ausbildung, in der Core Unit Labor zur klinisch-wissenschaftlichen Qualifizierung, und vor allem auch in der Verankerung der Tumorkonferenzen - räumlich zukünftig angesiedelt im 2. Obergeschoss des Studierendenhauses mit wegweisenden technischen Möglichkeiten zur Kommunikation - in die klinische Ausbildung. Was mehr kennzeichnet Medizin als Kunst als die Fortschritte einer interdisziplinär und interprofessionell gelebten, regional und intersektoral vernetzten, konsequent am Patientenwohl ausgerichteten Tumormedizin! Das Studierendenhaus unterstützt auf diese Weise ganz konkret und nachhaltig den Weg, Lernen in Wissen zu verwandeln, Wissen in Verstehen, und Verstehen dann in verantwortungsbewusste Handlungsfähigkeit zu übersetzen", sagt Priv.-Doz. Dr. med. Dorothea Stahl, Direktorin für universitäre Medizin am Klinikum Bielefeld, anlässlich der feierlichen Eröffnung. "Das Studierendenhaus ist ein kontinuierlicher Impulsgeber und Motor der Weiterentwicklung kommunaler universitärer Medizin in Bielefeld. Es bringt die Medizinstudierenden und die Region zusammen und setzt dabei auf innovative Lehrkonzepte."

Das Skills Lab und die Core Unit Labor - Ausbildung in klinisch-praktischer und klinisch-wissenschaftlicher Medizin

Der Begriff "Skills Lab" steht für speziell ausgestattete Unterrichtsräume, in denen die Studierenden praktische Fähigkeiten einüben können. In einem Skills Lab lassen sich realitätsnah Situationen aus dem Klinikalltag simulieren und trainieren. Im Skills Lab des Studierendenhauses wird Medizinstudierenden im Verlauf ihres Studiums sowie zu Beginn ihrer Tätigkeit als Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung ermöglicht, praxisrelevante Fähigkeiten ("Skills") zu erwerben, die sie optimal auf die Übernahme von Verantwortung für ihre Patientinnen und Patienten vorbereiten.

Das Skills Lab des Studierendenhauses wurde mit Spenden finanziert, die der Förderkreis Klinikum Bielefeld zusammengetragen hat. Für die Ausstattung dieser innovativen Trainingseinrichtung sind bisher 357.870 EUR an Geld- und Sachspenden zusammengekommen. Weitere Geräte sollen ebenfalls durch Spenden ermöglicht werden.

Im Untergeschoss des Studierendenhauses beeindruckt die Core Unit Labor mit modernster labortechnischer Ausstattung für klinisch-wissenschaftliches Arbeiten. Hier werden unter engmaschiger Begleitung durch Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern aus alltagsnahen klinischen Fragestellungen wissenschaftliche Laborexperimente. Angehende Medizinerinnen und Mediziner können hier ihre im Bielefelder Modellstudiengang vorgesehenen Forschungsvorhaben beginnen und vorantreiben sowie in kleinen Teams weiterentwickeln und erweitern, bis hin zu einer sich an die Forschungsarbeit anschließenden Promotionsarbeit.

In Zukunft: Hausgemachte Medizinerinnen und Mediziner aus Bielefeld

Zum Wintersemester 2021/2022 haben erstmals 60 Studierende ihr Studium der Medizin an der Medizinischen Fakultät OWL aufgenommen. Derzeit lernen vier Jahrgänge mit in Summe 240 Studierenden und im Oktober 2025 starten erstmalig 120 Studierende gleichzeitig. Im Oktober 2026 werden bereits 300 neu Startenden erwartet, so dass zum Wintersemester 2030/2031 in fünf parallelen Jahrgängen 1.500 Medizinstudierende in Bielefeld lernen werden.

Der Modellstudiengang Medizin an der Medizinischen Fakultät OWL zeichnet sich durch eine frühzeitige Verzahnung von grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Inhalten ab dem ersten Semester aus. Im Sinne eines Z-Curriculums liegt zur Schaffung von Grundlagen der Fokus in der Lehre im ersten Studienabschnitt stärker auf den theoretischen Fächern, während im zweiten Studienabschnitt die klinischen Fächer deutlich mehr an Bedeutung gewinnen. Im Wintersemester 2025/2026 werden planmäßig 84 Unterrichtseinheiten (á 45 Minuten) im Studierendenhaus stattfinden. Die erste Vorlesung im großen Hörsaal wird im Juni durch die Universitätsklinik für Hals-, Nasen,- Ohrenheilkunde gehalten.

Des Weiteren bietet das Klinikum Bielefeld auch als Lehrkrankenhaus der Universität Münster regelmäßig Studierenden im 6. Studienjahr das Praktische Jahr (PJ). Durch die PJ-Mobilität in Deutschland können Studierende von allen Medizinischen Fakultäten deutschlandweit ans Klinikum Bielefeld kommen. Im Studierendenhaus finden sie ihre Wirkungsstädte in der klinisch-praktischen sowie klinisch-wissenschaftlichen Medizin und in Bielefeld dadurch möglicherweise eine Heimat für ihre persönliche und berufliche Zukunft.

