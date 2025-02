Crime + Investigation (CI)

The HISTORY Channel und Crime + Investigation zeigen Doku zur Geschichte des "Welle"-Experiments kostenfrei auf YouTube

Rechtsextremismus ist seit einigen Jahren weltweit auf dem Vormarsch, die Debatte um den Einfluss der extremen Rechten und die Bedrohung der Demokratie hat auch im aktuellen Bundestagswahlkampf Bedeutung. Vor diesem Hintergrund zeigen The HISTORY Channel und Crime + Investigation ab sofort auf YouTube kostenfrei die 2019 produzierte Dokumentation "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle". Zusätzlich ist sie am kommenden Dienstag, 18. Februar, um 20:15 Uhr sowie am Samstag, 26. April, um 22:50 Uhr auf Crime + Investigation zu sehen.

1967 führte der Geschichtslehrer Ron Jones an der Cubberley High School in Palo Alto, Kalifornien, ein Sozialexperiment durch, das seiner Klasse die Mechanismen faschistischer Bewegungen verdeutlichen sollte und das später unter dem Namen "The Third Wave" weltweite Bekanntheit erlangte, etwa durch Filme, Theaterstücke und Morton Rhues Bestseller "Die Welle". Ausgangspunkt war die Frage eines Schülers in Jones' Geschichtskurs, warum die Deutschen den Holocaust nicht verhindert hätten. Die 2019 von Emanuel Rotstein für Crime + Investigation produzierte Dokumentation "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" beleuchtet die Hintergründe des Versuchs und lässt neben dem Initiator Ron Jones damalige Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. In exklusiven Interviews an Originalschauplätzen in Palo Alto und San Francisco erzählt Jones von seinen Eindrücken und davon, wie er dem Reiz der Macht verfiel und wie ihn das Erlebte bis heute begleitet.

"Ich hätte das Experiment nie durchführen dürfen und habe meine Klasse in unglaubliche Gefahr gebracht. Ich überschritt die unsichtbare Linie und genoss meine Macht, genau wie Stalin, Hitler oder Trump heute", sagt Ron Jones in der Dokumentation, in der der zeitlose Aspekt des außer Kontrolle geratenen Experiments von 1967 eine zentrale Rolle spielt. So spannt die Produktion den Bogen in die Jetztzeit und zur Bedrohung unserer gesellschaftlichen Grundordnung durch antidemokratische Kräfte. Gleichzeitig offenbart sie, wie die Mechanismen der Manipulation, die einst zu einem der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit führten, nichts an Wirkung eingebüßt haben.

The HISTORY Channel und Crime + Investigation zeigen "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" ab sofort kostenfrei auf YouTube. Zusätzlich ist die Dokumentation am kommenden Dienstag, 18. Februar, um 20:15 Uhr auf Crime + Investigation zu sehen. Eine weitere Ausstrahlung findet im Vorfeld des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am Samstag, 26. April, um 22:50 Uhr auf Crime + Investigation statt.

Die Dokumentation auf YouTube: https://youtu.be/w4ntBFa5pdE

