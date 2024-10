Knappschaft

25 Jahre prosper Gesundheitsnetz der KNAPPSCHAFT

Mit dem Ziel der ganzheitlichen Betrachtung von ambulanter und stationärer Patientenversorgung betrat prosper im Jahr 1999 Neuland.

Heute steht das Gesundheitsnetz für ein etabliertes Erfolgsmodell in Sachen Zusammenarbeit, Transparenz und Kommunikation zwischen niedergelassenen Ärztinnen, Ärzten, Krankenhäusern und der Krankenversicherung. Inzwischen gibt es bundesweit acht regionale Gesundheitsnetze, die sich unter dem Dach der Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT zusammengeschlossen haben. Insgesamt rund 2.000 Haus- und Fachärztinnen und -ärzte, 19 Krankenhäuser und zwei Rehakliniken versorgen derzeit rund 230.000 prosper/proGesund-Versicherte mit all ihren Erkrankungen.

Im Rahmen des Festaktes am 28. September 2024 würdigte Frank Kutscher, zuständiger Dezernent für die Gesundheitsnetze bei der KNAPPSCHAFT, das Netz prosper Bottrop/Oberhausen als die Geburtsstätte der prosper-Idee: "Im Jahr 1999 wurde das erste Netz einer echten 'Integrierten Versorgung' gegründet. Das bedeutet, 25 Jahre innovative und bis heute deutschlandweit einmalige Wege der Zusammenarbeit von Medizinern und anderen Gesundheitsberufen aus unterschiedlichen Bereichen zum Wohle der Patienten".

Neben dem offiziellen Festakt, wurde das Netzjubiläum am vergangenen Samstag mit einem Gesundheitstag im Knappschaftskrankenhaus Bottrop gefeiert. Eine bunte Mischung aus Fachvorträgen, Aktionen rund um die Gesundheit und einem Kinderprogramm hat eine Vielzahl von Besuchern begeistert.

Die KNAPPSCHAFT zählt mit über 1,3 Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen in Deutschland. Sie kombiniert den Schutz der Kranken- und Pflegeversicherung mit einer ganzheitlichen Versorgung: In ihrem medizinischen Kompetenznetz arbeiten Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, Pflegekräfte, Gesundheits- und Versicherungsfachleute Hand in Hand. Mit individuellem Service auf hohem Leistungsniveau begleitet die Knappschaft ihre Versicherten so durch alle Lebensbereiche. Weitere Informationen unter www.knappschaft.de. Sie gehört zum Verbundsystem der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

