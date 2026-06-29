Bulgari Deutschland GmbH

BVLGARI X CONSTANTIN FILM - SUMMER COCKTAIL

Bild-Infos

Download

München (ots)

Anlässlich des 43. Filmfest München luden Bvlgari und Constantin Film zum exklusiven Summer Cocktail ins Café Roma ein und setzten damit ein sommerliches Highlight im Rahmen des internationalen Filmgeschehens.

Bvlgari Nordeuropa Geschäftsführer Stephan Kornfeld und Constantin Film CEO Oliver Berben begrüßten das Who's Who der deutschen Film- und Medienbranche - darunter Harriet Herbig-Matten, Alicia von Rittberg, Jessica Schwarz, Iris Berben, Elyas M'Barek und Florian David Fitz sowie zahlreiche weitere Gäste. Das sommerliche Get-together verband italienische Lebensart, Filmkultur und die ikonische Ästhetik der Maison auf besondere Weise.

Im Mittelpunkt stand die ikonische B.zero1 Kollektion, inspiriert vom Kolosseum in Rom und Sinnbild für die Verbindung von architektonischer Klarheit, modernem Design und römischem Erbe. Seit ihrer Einführung verkörpert sie den Innovationsgeist der Maison und die Fähigkeit, Tradition immer wieder zeitgemäß neu zu interpretieren.

Das Bildmaterial des Abends findet sich unter folgendem Link: BVLGARI x Constantin Film Summer Cocktail Presse

Credit: PAT DOMINGO | @patdomingo

Die Pressemitteilung ist unter dem folgenden Link zu finden: https://we.tl/t-VwWGe9tGTRKUvzWJ

Original-Content von: Bulgari Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell