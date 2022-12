CHECK24 GmbH

Pferdenamen: Luna, Max und Sunny sind am beliebtesten

Adelig oder kurios: Pferdebesitzer*innen nennen ihre Tiere Queen, Dumbledore oder Legolas

Die beliebtesten Pferdenamen in Deutschland sind Luna, Max und Sunny. Das ergab eine Betrachtung aller bei CHECK24 abgeschlossenen Pferdeversicherungen. Außerdem entscheiden sich viele Pferdebesitzer*innen für typisch menschliche Vornamen. So landen auch Bella, Ronja oder Moritz in den Top Ten der meistvergebenen Namen für Pferde. Neu unter den beliebtesten zehn Namen sind in diesem Jahr Lucky (Platz vier) und Lotte (Platz neun).1)

Unterschiede in der Namensgebung gibt es zwischen Ponys und Reitpferden. Für Ponys ist Max auf dem ersten Rang, bei Reitpferden mit Abstand Luna. Außerdem hängt die Vorliebe für bestimmte Namen auch mit dem Geschlecht der Halter*innen zusammen. Zwar ist Luna bei Haltern und Halterinnen gleichermaßen beliebt und auf dem ersten Platz. Doch während sich bei Besitzerinnen Max auf dem zweiten und Sunny auf dem dritten Platz befinden, belegen bei Herrchen Merlin und Max die Ränge zwei und drei.

Viele Pferdenamen weisen einen adeligen Charakter auf. Besonders beliebt sind Lady, Don, Prinz, Fürst oder King. Lady und Don tauchen auch häufig in Verbindung mit weiteren Namen auf, z. B. Lady Di oder Don Camillo.

Die Auswertung der Lieblingsnamen ergab auch einige Kuriositäten, z. B. Pferdenamen mit popkulturellen Bezügen wie Dumbledore und Hermine aus Harry Potter, Legolas aus Herr der Ringe oder Kleiner Onkel aus Pippi Langstrumpf. Unter einigen Pferdebesitzer*innen geht es außerdem musikalisch zu: Popstars wie Cascada, Adele und Britney dienen als Namensinspirationen.

