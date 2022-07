CHECK24 GmbH

Umfrage: 50 Prozent der Verbraucher*innen haben Mobilfunktarif beim Netzbetreiber

Bild-Infos

Download

München (ots)

Gründe: 44 Prozent geben größeres Vertrauen zum Netzbetreiber an, 27 Prozent das Datenvolumen

Teilweise hohes Sparpotenzial bei Mobilfunkprovidern - 15 GB Datenvolumen ab 7,45 Euro p. M.

Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 Kundenkonto

Die Hälfte der Deutschen hat ihren Mobilfunktarif bei einem Netzbetreiber (Telekom, Vodafone, Telefónica/O2). Zu diesem Ergebnis kommt eine von CHECK24 beauftragte repräsentative YouGov-Befragung. Während 50 Prozent der Befragten angaben, ihren Handytarif aktuell bei einem sogenannten Netzbetreiber zu haben, gaben 37 Prozent an, ihren Vertrag bei einem anderen Mobilfunkprovider (wie z. B. klarmobil, mobilcom-debitel oder winSIM) zu haben.1)

Auf die Frage "Aus welchem Grund haben Sie sich für einen Netzbetreiber und gegen einen anderen Mobilfunkprovider entschlossen?" gaben 44 Prozent an, ein größeres Vertrauen zum Netzbetreiber zu haben. 27 Prozent gaben das Datenvolumen als Begründung an und 20 Prozent die Surfgeschwindigkeit.

"Viele Verbraucher*innen haben bei der Wahl ihrer Handytarife offensichtlich ein großes Vertrauen in die Netzbetreiber", sagt Dr. Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Wer beispielsweise auf 5G verzichten kann, findet aber auch bei anderen Mobilfunkprovidern häufig Tarife mit besonders attraktiven Konditionen. Ein Vergleich lohnt sich in jedem Fall."

Teilweise hohes Sparpotenzial bei Mobilfunkprovidern - 15 GB Datenvolumen ab 7,45 Euro p. M.

Einen Tarif mit mindestens 10 GB Datenvolumen inklusive Flatrate in alle Netze gibt es im Vergleich aller Mobilfunkanbieter bereits ab einem Durchschnittspreis von 7,45 Euro pro Monat. Wer einen Tarif mit mindestens genauso viel Datenvolumen bei einem Netzbetreiber abschließt, zahlt aktuell dafür ab 15,25 Euro monatlich.

Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 Kundenkonto

Verbraucher*innen vergleichen auf CHECK24 Mobilfunktarife von zahlreichen Anbietern und können ihren Wunschtarif einfach abschließen. Bestehende Verträge können jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice gekündigt werden. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.

1)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.082 Personen zwischen dem 6.5.2022 und 9.5.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten (2.082).

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell