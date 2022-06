CHECK24 GmbH

PS-Atlas: die stärksten Motoren in Bayern, die schwächsten in Schleswig-Holstein

München (ots)

Männer fahren Autos mit 18 Prozent höherer Motorleistung als Frauen

Altersgruppe: 40- bis 49-jährige Autofahrer*innen versichern die stärksten Fahrzeuge

Halter*innen aus Bayern fahren Autos mit den stärksten Motoren. Das geht aus den Abschlüssen von Kfz-Versicherungen über CHECK24 hervor.

Auf den bayerischen Straßen sind Pkw mit im Schnitt 142 PS unterwegs. In Schleswig-Holstein haben die Fahrzeuge am wenigsten Motorleistung - durchschnittlich 131 PS und damit acht Prozent weniger als die der Bayer*innen. Generell sind Pkw im Süden stärker motorisiert als Autos im Norden.1)

"Im Süden haben vier große deutsche Autobauer ihren Hauptsitz, die für hochmotorisierte Fahrzeuge bekannt sind", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Außerdem ist der Verdienst im Süden besser, weshalb sich Verbraucher*innen Autos mit viel PS eher leisten können."

Männer fahren Autos mit 18 Prozent höherer Motorleistung als Frauen

Männer sind mit den deutlich höher motorisierten Fahrzeugen unterwegs als Frauen. Laut den Angaben zur Kfz-Versicherung über CHECK24 haben die Autos von Frauen durchschnittlich nur 120 PS, Fahrzeuge der Männer dagegen 142 PS - ein Plus von 18 Prozent.

Altersgruppe: 40- bis 49-jährige Autofahrer*innen versichern die stärksten Fahrzeuge

Autofahrer*innen in den 40ern haben die am höchsten motorisierten Fahrzeuge. Mit im Schnitt 138 PS liegt diese Altersgruppe knapp vor den 30- bis 39-Jährigen mit 137 PS. Am geringsten motorisierte Autos haben die 17- bis 19-Jährigen (Ø 114 PS) sowie die über 70-Jährigen (Ø 129 PS).

"Die Motorisierung muss beim Abschluss der Kfz-Versicherung angegeben werden und beeinflusst die Höhe des Versicherungsbeitrages", sagt Dr. Rainer Klipp. "17- bis 19-jährige Fahrer*innen haben als Fahranfänger*innen häufig Autos mit geringer Motorleistung. Das Budget von jüngeren Fahrer*innen ist schmaler, wodurch sie sich PS-starke Autos nicht leisten können."

1) Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen

