Hotels und Ferienwohnungen: Preise steigen europaweit - Vergleich lohnt sich

- Hotels in Deutschland im August 27 Prozent teurer als 2019, Ferienwohnungen 14 Prozent - In den beliebtesten Urlaubsländern steigen Hotelpreise durchschnittlich um 30 Prozent

Die Reiselust der Deutschen führt zu einem großen Nachfrageschub für Hotels und Ferienwohnungen. Dadurch steigen die Preise - auch innerhalb Deutschlands.

Kund*innen zahlten im August 2019 für eine Hotelübernachtung in Deutschland durchschnittlich 91 Euro. Im August 2021 liegen die Übernachtungskosten im Schnitt bei 115 Euro pro Nacht - 26 Prozent mehr. Wer in Coronazeiten auf Nummer sicher gehen will, reist mit dem eigenen Auto in ein Ferienhaus und wahrt so Abstand zu anderen Urlauber*innen. Bei Ferienwohnungen in Deutschland sind die Preise um 14 Prozent gestiegen: von 96 Euro pro Nacht im August 2019 auf 110 Euro pro Nacht im August 2021.1)

"Die Preise für Hotels und Ferienwohnungen sind zur Hauptreisezeit im Sommer generell höher", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Die Coronapandemie und der Wunsch, den verpassten Urlaub 2020 nachzuholen, verstärken diesen Effekt. Wer Angebote vergleicht, kann aber auch jetzt noch günstige Unterkünfte finden."

In den beliebtesten Urlaubsländern steigen Hotelpreise durchschnittlich um 30 Prozent

Im Schnitt der zehn beliebtesten europäischen Ziele sind die Preise im Vergleich zu 2019 für Hotels 30 Prozent gestiegen, für Ferienwohnungen 24 Prozent.

1)Datenbasis: alle Buchungen für Hotels bzw. Ferienwohnungen über CHECK24 für Anreisen im August im Jahresvergleich; Stand: 9.7.2021

