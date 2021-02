NDR / Das Erste

Drehstart für den Weihnachtsfilm "Nord bei Nordwest - Ho - Ho - Ho!"

Nur noch elf Monate bis Weihnachten - und Fans der erfolgreichen Krimireihe "Nord bei Nordwest" dürfen sich schon jetzt auf ein besonderes Weihnachtsmärchen freuen.

Die Aspekt Telefilm-Produktion dreht zurzeit im Auftrag der ARD Degeto und des Norddeutschen Rundfunks das Weihnachtsspezial "Nord bei Nordwest - Ho - Ho - Ho!". Hinnerk Schönemann ist Hauke Jakobs, Polizist und Tierarzt, der den Mörder des Weihnachtsmanns überführen muss. An seiner Seite ermittelt Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge), während Jule Christiansen (Marleen Lohse) in der Tierarztpraxis mit ausgesetzten Hundewelpen alle Hände voll zu tun hat.

Die Weihnachtszeit wird für die Schwanitzer nicht gerade besinnlich. Als die Fähre ihren Betrieb einstellt und der Deich im Nachbardorf bricht, ist der Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Dann erschießt ein Unbekannter den Weihnachtsmann und das Fest gerät vollends in Gefahr. Bei der winterlichen Jagd nach dem Mörder erweisen sich Hauke Jacobs, Hannah Wagner und Tierarzthelferin Jule als eingespieltes Team. Die Dorfbewohner müssen sich zusammenraufen und Weihnachten gemeinsam feiern. Am Ende bekommt Jule eine große Überraschung, Blecki und Töteberg tanzen zusammen mit Ösker und Bine Pufal und dem ganzen Dorf zu Jules Band. Und - oh Wunder - der Weihnachtsskeptiker Hauke Jacobs beschenkt als Weihnachtsmann die Kinder.

Bis März 2021 wird auf Fehmarn, dem Priwall, in Hamburg und Umgebung unter der Regie von Ingo Rasper gedreht, das Buch zum Weihnachtsfilm stammt von Holger Karsten Schmidt, Produktion Claudia Schröder, Redaktion Donald Kraemer (NDR), Katja Kirchen (ARD Degeto).

