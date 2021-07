CHECK24 GmbH

Testsieg: CHECK24 ist das beste Reiseportal

München (ots)

- Im Auftrag von n-tv testete das Deutsche Institut für Service-Qualität 20 Online-Reiseportale - Über 300 CHECK24-Reiseexpert*innen beraten an sieben Tagen die Woche persönlich

CHECK24 ist Testsieger der Studie Reiseportale 2021 mit dem Titel "Mehr Transparenz - mehr Kundennähe". Ausgezeichnet wurde das Münchner Vergleichsportal vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zusammen mit dem Nachrichtensender n-tv. CHECK24 landet in der Bewertung der Reisevermittler auf dem ersten Rang, u. a vor Ab-in-den-Urlaub und Holidaycheck.1)

Für ihre Studie untersuchte das DISQ 20 Online-Reisportale - 13 Reisevermittler und sieben Reiseveranstalter. Die Expert*innen führten bei jedem getesteten Anbieter verdeckte Telefonanrufe und E-Mail-Tests zur Untersuchung der Servicequalität durch. Außerdem wurden die Internetauftritte durch geschulte Testnutzer*innen detailliert analysiert. Für acht definierte Pauschalreisen wurde darüber hinaus eine Preis- und Angebotsanalyse durchgeführt.

Testsieger CHECK24 überzeugt mit Service, Kompetenz und günstigen Preisen

Beim Testsieger CHECK24 hebt das DISQ den guten Service hervor. Die Internetseite biete einen hohen Informationswert. Dazu gehören z. B. aktuelle Reise- bzw. Gesundheitshinweise. Auch die Mitarbeitenden werden aufgrund ihrer kompetenten Antworten via Telefon und E-Mail gelobt. Außerdem überzeugte CHECK24 die Tester*innen bei der Preis- und Angebotsanalyse mit einem sehr guten Ergebnis.

Kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto

Bei allen Fragen rund um die Reisebuchung beraten über 300 CHECK24-Reiseexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto haben Urlauber*innen zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar und können sich persönlich beraten lassen.

1)Quellen: "Das sind die günstigsten Reiseportale" https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-guenstigsten-Reiseportale-article22654407.html und "Preisvergleich bei Pauschalreisen schont Reisekasse" https://disq.de/2021/20210715-Reiseportale.html [15.07.2021]

