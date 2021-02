CHECK24 GmbH

Capital zeichnet CHECK24 als Deutschlands innovativstes Unternehmen aus

München (ots)

CHECK24 gehört zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands. Das ergab eine Untersuchung des Wirtschaftsmagazins Capital und des Datenanalyse-Haus Statista. Die Tester*innen zeichneten das Vergleichsportal im Bereich "Internet, Medien & Kommunikation" aus. In der Kategorie für Firmen bis 1.000 Mitarbeiter*innen konnte CHECK24 dort als einziges Unternehmen die Maximalwertung fünf Sterne erreichen und landete so z. B. vor Ebay, Payback oder Seven.One Media.1)

CHECK24 mit seinem Hauptsitz in München trägt dazu bei, dass die bayerische Landeshauptstadt die erste Adresse für Technologieunternehmen in Deutschland ist. Neben CHECK24 haben 76 der insgesamt 473 ausgezeichneten Unternehmen ihren Sitz im Großraum München. Dahinter folgen Köln und Berlin.

Capital und Statista befragten für ihre Analyse Vertreter*innen innovationspreisgekürter Unternehmen und Mitglieder des Statista Expert Circle. Insgesamt gaben 3.269 erfahrene Führungskräfte ihre Stimme ab. Zunächst wurden die Befragten um eine Empfehlung besonders innovativer Unternehmen gebeten.

Danach konnten sie ihre Antworten durch Sieger von Innovationswettbewerben der vergangenen drei Jahre ergänzen. Anschließend sollten die Expert*innen entscheiden, in welchem der drei Bereiche (Produkte und Dienstleistungen, Prozesse sowie Unternehmenskultur) ihre empfohlenen Unternehmen besonders hervorzuheben sind. Abschließend gaben die Teilnehmer*innen an, wie sehr neun vorgegebene Empfehlungsgründe für die jeweiligen Unternehmen zutreffen. Nach einer Gewichtung wurden die Ergebnisse in eine Sternebewertung übertragen. Werte im zweiten Quartil entsprechen drei Sternen, Werte im dritten Quartil vier, alle darüberliegenden fünf.

1)Quelle: Capital.de "Deutschlands innovativste Unternehmen" (https://ots.de/SmhMMz) abgerufen am 22.2.2021

