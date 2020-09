CHECK24 ermöglicht Jugend-Wohngruppe die erträumte Ferienausfahrt

CHECK24 GmbH

- Vergleichsportal spendet 2.400 Euro an die Wattenbeker Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung - "CHECK24 hilft" setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein

Eine Reise in den Süden ist für die Jugendlichen der Wattenbeker Wohngruppe alles andere als selbstverständlich. Die lang ersehnte Ferienausfahrt schien budgetmäßig zunächst auch nicht möglich - bis CHECK24 Anfang dieses Jahres eine Spende von 2.400 Euro zusicherte. Im Rahmen von "CHECK24 hilft" setzt sich das Vergleichsportal für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein.

So verbrachten die Jugendlichen diesen Juli knapp zwei Wochen in einem Ferienhaus direkt am Meer in der Nähe von Barcelona. Auf dem Programm standen Ausflüge, Bootsexkursionen und ausgedehnte Strandtage - so wie erträumt. Die 26-stündige Busanfahrt mit Mund-Nasen-Schutz nahmen dafür alle gerne in Kauf.

"Wir freuen uns sehr, dass die Kinder des Wattenbeker Jugendhauses mit unserem Beitrag ihre erträumte Ferienfahrt verwirklichen konnten", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Gerade Kinder mit herausfordernden familiären Vorgeschichten brauchen solche Erlebnisse, um Kraft zu schöpfen und Zusammenhalt zu erleben".

Die Wattenbeker Wohngruppe, die die Spanien-Reise angetreten ist, ist ein stationäres Hilfsangebot für acht Jugendliche und junge Erwachsene, die gemeinsam in einem Jugend- und Familienhaus leben.

Die Wattenbeker Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen bieten ganzheitliche Unterstützung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Zur Unterstützung gehören die schulische oder berufliche Integration, die Förderung einer sinnvollen Freizeitgestaltung und das Einbeziehen des familiären Umfelds. All diese Punkte werden begleitet, bei Bedarf auch kontrolliert und mit den Jugendlichen thematisiert, strukturiert und reflektiert.

"CHECK24 hilft": Vergleichsportal setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein

CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: dem Förderprogramm, den Mitarbeiterprojekten und der Punkte-Spendenaktion. Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 24.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem die Spielstadt Mini-München, die Stiftung Kick ins Leben und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.

Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion. Seit Juni 2016 können Kunden gesammelte CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte. Gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern konnte CHECK24 so bereits über zwei Millionen Euro für gemeinnützige Organisationen und Projekte aufbringen.

Über die Wattenbeker Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung

Wenn sich Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und Familien in Not befinden, leisten die Wattenbeker Hilfe in unterschiedlichen Bereichen. Die Wohngruppen in Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg bieten Information, Rat, Begleitung, Betreuung und Schutz. Seit mehr als dreißig Jahren helfen die Wattenbeker Kindern und Jugendlichen "Leben lernen"! Begonnen hat dies 1974 in Wattenbek, einem kleinen Ort südlich von Kiel, als Erwin Steffen (1934-2007) dort eine der ersten familienähnlich ausgerichteten Wohngruppen begründete. Unter seinem Motto "Mit den Kindern leben" begründete dann Werner Amenda im Jahre 1993 im damaligen Kinderhaus Wattenbek "Die Wattenbeker" Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Aus der anfänglich zehn Kinder umfassenden Wohngruppe entstand ein Verbund von derzeit 22 Einrichtungen mit ca.150 Plätzen.

