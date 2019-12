PMG Projektraum Management GmbH

PMG präsentiert Software-Release und neuen Markenauftritt/ "KI-Anwendungen für sicheres und effizientes Informationsmanagement werden bei Bauprojekten und M&A-Prozessen zum Gamechanger"

Bild-Infos

Download

München (ots)

- PAVE - Projektraumsoftware selbst für komplexeste Bauvorhaben - DYVE - Virtueller Datenraum mit höchster Sicherheit für sensible Daten - KI analysiert Auffälligkeiten und macht selbstständig Lösungsvorschläge

Die PMG Projektraum Management GmbH, führende Anbieterin hoch sicherer, cloudbasierter und branchenunabhängiger Softwarelösungen für Bauprojekte und M&A-Prozesse, setzt beim Thema effizientes Informationsmanagement zunehmend auf Künstliche Intelligenz (KI): Ob Zuweisung selektierter Informationen an bestimmte Empfänger, Erkennen von Auffälligkeiten und ungewöhnlichen Veränderungen in Dokumenten, oder automatische Datenablage - die KI-Engine der PMG hilft, strategische Entscheidungen künftig schneller und auf valider Grundlage zu treffen und Fehlerkosten zu vermeiden. Schon heute setzt die PMG KI zur semantischen Analyse von Dateien ein. Am Firmensitz in München stellte die PMG jetzt ihr komplett überarbeitetes Branding und ein neues Software-Release für ihre Flaggschiff-Produkte vor.

Neu sind Wort- und Bildmarke des Unternehmens; sie stehen für einen charakterstarken Auftritt der PMG nach außen und spiegeln das weite Leistungsspektrum der Produkte wider. Die neuen Namen der beiden PMG Hauptprodukte bringen es in aller Kürze auf den Punkt: Projektraum PAVE und virtueller Datenraum DYVE. - PAVE ebnet den Weg für reibungsloses Bauen, DYVE erlaubt das tiefe und vor allem sichere Eintauchen in die Welt sensibelster Informationen. Das neue Software-Release enthält eine Vielzahl nützlicher Anpassungen für das Plan- und Dokumentenmanagement.

Der Projektraum PAVE wurde gezielt für die Baubranche entwickelt und begleitet den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Die Collaboration-Software optimiert die Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Architekten und allen anderen Projektbeteiligten, selbst bei hoch komplexen Vorhaben, und macht sämtliche Informationen und Dokumente optimal sortiert und aufbereitet zentral verfügbar. Neu in PAVE ist z. B. das Modul "Sichten": Es räumt Nutzern unabhängig von ihren Zugriffsrechten die Sicht auf ausgewählte Dateien ein, ohne dass deshalb die allgemeine "Zugriffsrecht-Struktur" im Projektraum geändert werden müsste.

Der Datenraum DYVE ist die moderne und intuitive Cloudlösung für M&A, Immobilientransaktionen, Asset Management, Börsengänge etc. Der virtuelle Datenraum besitzt den höchsten verfügbaren Sicherheitsstandard und macht z. B. bei Due-Diligence-Prozessen alle Informationen digital und strukturiert verfügbar. Ein neues Highlight in DYVE ist das komplett auf Kundenbedürfnisse anpassbare Q&A-Modul. Es erlaubt z. B. die Integration beliebig vieler individueller Freigabeprozesse bzw. -stufen, die Begrenzung der Zahl der Fragen, die eine Partei stellen kann oder bei Bedarf die Änderung von Fragen direkt durch den Freigeber. Dies beschleunigt den Prozess um ein Vielfaches und zahlt auf ein strukturiertes Zeitmanagement ein. Der Excel-Export der Q&A-Listen ist nunmehr auch für die Bieter-Seite möglich.

"Für uns geht der Weg ganz klar in Richtung sicheres und effizientes Informationsmanagement", betonte PMG Geschäftsführer Mike Riegler. "Über das reine Ablegen bzw. Zugänglichmachen von Daten hinaus lernt und versteht unsere intelligente Software, aus Datensätzen nützliche Informationen zu ziehen und diese zielführend zu verarbeiten. Langfristig wollen wir ein Monitoring der Daten ermöglichen und eine Art 'Dashboard' im Datenraum DYVE kreieren. Es gibt Entscheidern einen Gesamtüberblick über alle wichtige Informationen und gewährleistet, dass alle Verantwortlichen über Auffälligkeiten im Vorfeld hingewiesen werden und entsprechende Statusinformation erhalten." So solle etwa DYVE in Zukunft durch den Einsatz von KI Auffälligkeiten in Transaktionsdokumenten analysieren und Lösungen vorschlagen. Bei ungewöhnlich hohen oder niedrigen Beträgen in Finanzierungsverträgen reagiere das System direkt mit einer Warnmeldung. "Hohe Fehlerkosten durch eine unvollständige oder falsche Dokumentation können damit vermieden werden. KI wird so bei Bauprojekten und M&A-Prozessen zum echten Gamechanger!", so Mike Riegler.

Der Projektraum PAVE und der Datenraum DYVE sind modular aufgebaut; somit lassen sich Module nach Belieben aktivieren bzw. deaktivieren. Alle Module arbeiten integriert und übernehmen Daten voneinander. DYVE deckt u. a. alle Workflows und Freigabeprozesse ab. Die Anonymität von Bietern bleibt dabei stets gewahrt. Die Cloud-Lösung protokolliert alle Aktionen revisionssicher und informiert die Nutzer zu jeder Zeit über den aktuellen Status.

Zum komplett neuen Markenauftritt der PMG sowie zu allen Informationen rund um die PMG Produkte geht es hier: https://pmgnet.de/

Über die PMG Projektraum Management GmbH

PMG ist ein führender Anbieter hochsicherer, cloudbasierter, branchenunabhängiger Daten- und Informationsmanagement-Lösungen. Dazu gehören der revisionssichere Austausch und das Vorhalten sensibler Daten aller Art sowie deren Integration in flexible Workflows. Die intelligenten PMG Anwendungen passen sich nahtlos an sämtliche Prozesse und Anforderungen des Kunden an. Das Münchner Unternehmen legt bei der Entwicklung seiner Produkte besonderen Wert auf intuitive Bedienung. Daher vertrauen schon mehrere Tausend Nutzer auf die Projektraumsoftware PAVE und den virtuellen Datenraum DYVE. Zu den Kunden der PMG gehören namhafte Investoren, Versicherungen, Bauunternehmen, Projektentwickler, Bauherren und Planungsbüros. PMG hostet die Daten seiner Kunden in einem ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland. Die PMG Projektraum Management GmbH bildet zusammen mit der CDS GmbH eine Unternehmensgruppe.

Pressekontakt:

Amela Ibrahimbegovic

PMG Abteilungsleitung Marketing

Tel: +49 89 330 37 82-145

E-Mail: ai@pmgnet.de

Kühbachstraße 7

81543 München

Original-Content von: PMG Projektraum Management GmbH, übermittelt durch news aktuell