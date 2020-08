CHECK24 GmbH

Hotel und Ferienwohnung - so übernachten Urlauber während Corona

- Deutlich mehr Buchungen innerhalb Deutschlands, besonders an Küsten und in den Bergen - Urlaub in einer Ferienwohnung immer beliebter - CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen rund um die Hotel- und Ferienwohnungsbuchung

Statt ins Ausland zu fahren, haben bislang viele Verbraucher in diesem Jahr ihren Urlaub aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland verbracht. Besonders beliebt sind dabei die Küsten und Berge. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil von Buchungen an Nord- und Ostsee um etwa 90 Prozent, ins Allgäu sogar um mehr als das Doppelte.

"In diesem Jahr beobachten wir, dass Urlauber vermehrt Unterkünfte an deutschen Küsten oder in den Bergen buchen", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Großstädte wie Berlin, Hamburg oder München sind aber auch in Corona-Zeiten weiter beliebte Ziele."

Buchungsanteile: Italien wieder auf Vorjahresniveau, Niederlande gefragter

Seitdem im Juni die Reisebeschränkungen für das europäische Ausland weitgehend aufgehoben wurden, gingen auch die Buchungen dort wieder nach oben.

Italien ist begehrt: Dort haben sich seit Mai sowohl bei Hotels als auch bei Ferienwohnungen die Buchungsanteile verdreifacht und lagen im Juli 2020 wieder auf Vorjahresniveau. Die Niederlande haben als Reiseziel besonders profitiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich der Buchungsanteil bei Hotelzimmern mehr als verdoppelt, bei Ferienwohnungen liegt er immerhin ein Drittel höher. Der Urlaub in einer Ferienwohnung geht in diesem Jahr auch deutlich häufiger nach Kroatien.

"Wie schnell sich die Situation ändern kann, zeigt sich aktuell in Spanien mit der erneuten Reisewarnung", sagt Jan Kuklinski. "Flexibilität ist daher wichtig. Mit kostenlos stornierbaren Angeboten gehen Verbraucher auf Nummer sicher."

Urlaub in einer Ferienwohnung immer beliebter

Immer mehr Urlauber entscheiden sich für den Aufenthalt in einer Ferienwohnung. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil von Ferienwohnungen an allen Buchungen zeitweise auf das Vierfache.

"Ferienwohnungen bieten besonders viel Privatsphäre. Das wissen Urlauber spätestens seit der Corona-Pandemie zu schätzen", sagt Dr. Nikolaus Konrad, Managing Director Ferienwohnungen bei CHECK24. "Im CHECK24 Vergleich für Hotels und Ferienwohnungen finden Verbraucher das beste Übernachtungsangebot."

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten

Kunden, die Fragen rund um die Suche und Buchung eines Hotels oder einer Ferienwohnung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.

*Datengrundlage: alle Buchungen im CHECK24 Vergleich für Hotels und Ferienwohnungen zwischen Juli 2019 und Juli 2020

