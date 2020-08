CHECK24 GmbH

Baufinanzierung: Zinsen online zehn Prozent günstiger als im Bundesschnitt

München (ots)

- Zinsen für Baufinanzierungskredite 14 Prozent günstiger als im Vorjahr - DISQ-Test: Die besten Konditionen gibt es bei CHECK24 - Bei CHECK24 beraten Baufinanzierungsspezialisten digital via Screensharing

Für ihre Baufinanzierung erhielten CHECK24-Kunden im Juni 2020 zehn Prozent günstigere Zinsen als Verbraucher im Bundesdurchschnitt. Der durchschnittliche Zinssatz für die Online-Darlehen lag bei 1,05 Prozent effektiv, für Immobilienkredite deutscher Banken wurden im Schnitt 1,17 Prozent effektiv fällig.

Im Vorjahreszeitraum zahlten Kunden des Vergleichsportals noch 1,22 Prozent. Das entspricht einer Senkung um 14 Prozent innerhalb eines Jahres.1)

Im selben Zeitraum ist der durchschnittliche Effektivzinssatz für Immobilienkredite im Bundesdurchschnitt um 17 Prozent gesunken.2)

Deutsches Institut für Service-Qualität: CHECK24 bietet beste Konditionen

Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) stellt in einer aktuellen Studie fest, dass CHECK24 Kunden die besten Konditionen aller elf getesteten Direkt-Baufinanzierer bietet. In der Teilkategorie "Konditionenanalyse" erhielt das Münchner Vergleichsportal das Qualitätsurteil "sehr gut" und verwies dabei u. a. Interhyp und Dr. Klein auf die Plätze.3)

"Mit dem CHECK24-Baufinanzierungsvergleich erhalten Verbraucher Angebote von mehr als 450 Anbietern und deutlich günstigere Zinsen als im Bundesdurchschnitt", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24.

"Wir setzen seit Jahren konsequent auf die digitale Beratung"

Nach Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben im CHECK24 Baufinanzierung Vergleich meldet sich ein persönlicher Baufinanzierungsexperte, der den Kunden durch den gesamten Prozess begleitet.

"Wir erleben, dass sich viele Menschen trotz Corona-Krise für eine Finanzierung entschlossen haben", sagt Ingo Foitzik. "Wir setzen seit Jahren konsequent auf die digitale Beratung. Dadurch können Kunden ihre Baufinanzierung in der Corona-Krise auch von zu Hause aus vorantreiben."

In einer Beratung per Telefon und Internet präsentiert der Berater verschiedene Finanzierungsoptionen. Diese werden via Screensharing direkt auf dem Computerbildschirm des Kunden angezeigt. Im ausführlichen Gespräch werden Details und offene Fragen geklärt. Anschließend ermittelt der Berater aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell. Auch danach hilft der persönliche Ansprechpartner jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.

1)Effektivzinsen von über CHECK24 abgeschlossenen Immobilienfinanzierungen mit zehn Jahren anfänglicher Zinsbindung

2)Effektiver Jahreszins von Wohnungsbaukrediten (Neugeschäft) der deutschen Banken an private Haushalte mit anfänglicher Zinsbindung von über fünf bis zehn Jahre (SUD 118)

3)Quelle: https://disq.de/2020/20200807-Direkt-Baufinanzierer.html [abgerufen am 14.8.2020]

