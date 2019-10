Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Nicht nur Symptome bekämpfen

Politisch ist die Bedeutung der Grundrente kaum zu unterschätzen - für die Parteien und auch als Signal an die Betroffenen. In der Sache darf sich aber nicht überschätzt werden. Das Vorhaben ist mitnichten ein Allheilmittel gegen Altersarmut. Diejenigen, die - etwa als Folge gesundheitlicher Probleme - unterhalb der Schwelle von 35 Beitragsjahren bleiben oder geblieben sind, würden leer ausgehen. Hinzu kommt, dass jede Grundrente letztlich wirken muss wie eine Kopfschmerztablette. Sie bekämpft Symptome, aber an der Ursache ändert sich kaum etwas. Niedrige Rentenansprüche sind vor allem die Folge von niedrigen Löhnen. Dieses Problem zu lösen, ist die eigentliche große Aufgabe.

