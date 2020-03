CHECK24 GmbH

Immobilienatlas: Im Saarland sind Wohnhäuser 26 Jahre älter als in Bayern

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Im Osten Deutschlands sind Wohngebäude durchschnittlich vier Jahre älter als im Westen - Großstädte: Häuser in München im Schnitt 2002 gebaut, in Frankfurt am Main 1984 - CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen rund um die Wohngebäudeversicherung

Die ältesten Immobilien stehen im Saarland. Durchschnittlich gaben CHECK24-Kunden dort das Baujahr 1974 für ihr Wohneigentum an, wenn sie eine Wohngebäudeversicherung abschlossen. Häuser der bayerischen Versicherungskunden wurden durchschnittlich im Jahr 2000 gebaut - ein Unterschied von 26 Jahren.*)

Vergleichsweise neue Häuser stehen neben Bayern auch in Hamburg (Ø Baujahr 1997) und Brandenburg (Ø Baujahr 1995).

"Das Baujahr beeinflusst die Beitragshöhe einer Wohngebäudeversicherung", sagt André Boudon, Managing Director Wohngebäudeversicherungen bei CHECK24. "Aufgrund besserer Sicherheitsstandards gewähren Versicherer für Neubauten Rabatte bis zu 60 Prozent. Günstigere Konditionen gibt es häufig auch, wenn ältere Immobilien saniert wurden."

Wohngebäude sind im deutschlandweiten Mittel 28 Jahre alt. In ostdeutschen Bundesländern (Ø Baujahr 1989) sind die Immobilien durchschnittlich vier Jahre älter als in westdeutschen (Ø Baujahr 1993).

Großstädte: Häuser in München im Schnitt 2002 gebaut, in Frankfurt am Main 1984

Auch in den fünf größten deutschen Städten unterscheiden sich die Angaben zum Baujahr. Münchner besitzen demnach die jüngsten Häuser. Im Schnitt wurden Immobilien in der bayerischen Landeshauptstadt im Jahr 2002 gebaut. In Frankfurt am Main sind Wohngebäude deutlich älter: Das durchschnittliche Baujahr beträgt 1984.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im digitalen Kundenkonto

Bei sämtlichen Fragen zur Wohngebäudeversicherung, etwa zum Leistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 300 CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

*)Datengrundlage: alle zwischen Januar 2018 und Dezember 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Wohngebäudeversicherungen

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Pressekontakt CHECK24

Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell