DtGV kürt CHECK24 zum besten Hotel-Preisvergleichsportal

- Neben dem Gesamtsieg gewinnt CHECK24 auch die Teilkategorie Transparenz - Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten

CHECK24 bietet den besten Vergleich für Hotelangebote. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV). Das Münchner Vergleichsportal erreicht mit der Note 1,9 die beste Bewertung aller elf getesteten Webseiten und platziert sich vor idealo Hotel, KAYAK und momondo.*

Die Experten des DtGV beurteilten vier zentrale Testbereiche, die unterschiedlich gewichtet wurden:

1. Komfort (20 Prozent des Gesamtwertes) 2. Transparenz (20 Prozent des Gesamtwertes) 3. Hotelvielfalt (20 Prozent des Gesamtwertes) 4. Preise & Preistransparenz (40 Prozent des Gesamtwertes)

Besonders positiv bewerteten die DtGV-Experten die transparente Darstellung der Ergebnisse im CHECK24 Hotel-Vergleich. Es sei jederzeit klar zu erkennen, von welchen Buchungsseiten die Hotelpreise stammten. Außerdem habe die Übersichtlichkeit der Ergebnisliste hinsichtlich Gästebewertung, die Infos zur Hotel- und Zimmerausstattung oder Internetnutzung sowie die Detailansicht der Hotels besonders gefallen.

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten

Kunden, die Fragen rund um die Hotelsuche oder ihre Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.

Quelle: DtGV "Hotel-Preisvergleichsportale: Auf der Suche nach dem schönsten Hotel" https://www.dtgv.de/tests/hotel-preisvergleichsportale-im-test-2/ [abgerufen am 26.11.2019]

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

