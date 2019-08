The Voice of Germany

No Buzzer, no Problem: Nico Santos gibt #TVOG-Talenten in der Online-Show "The Voice: Comeback Stage by SEAT" eine zweite Chance

Unterföhring (ots)

Kein Buzzer. Kein umgedrehter Stuhl. Das bedeutete bisher: Der Traum bei "The Voice of Germany" ist ausgeträumt. Doch jetzt gibt es für ausgewählte Talente eine zweite Chance - in der Online-Show "The Voice: Comeback Stage by SEAT". Online-Coach Nico Santos pickt sich die besten No-Buzzer-Talente bei den Blind Auditions sowie Ausscheider aus den Battles und Sing Offs heraus und macht daraus sein eigenes Team. Die beiden Web-Sieger treten im Halbfinale gegen die Talente von Alice Merton, Rea Garvey, Sido und Mark Forster live im TV an und haben wieder die Chance auf den Titel "The Voice of Germany 2019". Die Online-Show ist parallel zur neunten Staffel "The Voice of Germany", die ab 12. September 2019 donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 ausgestrahlt wird, auf www.TheVoiceofGermany.de abrufbar. Parallel zur Sendung am Donnerstag gibt es jede Woche eine neue Folge.

Nico Santos: "#TeamNico setzt auf das Überraschungsmoment: Meine Talente haben die Chance, sich abseits der ganz großen 'The Voice'-Bühne zu entwickeln - um dann im Halbfinale zuzuschlagen. Ich freue mich schon auf die Blicke der anderen Coaches. Das wird unglaublich."

Der Modus der "The Voice: Comeback Stage by SEAT": Welches Talent setzt sich online durch? Genau wie im TV müssen die Comebacker gegeneinander antreten. Nico Santos hat Woche für Woche die Qual der Wahl. Wer lässt auf der Comeback Stage seine Mitstreiter hinter sich und darf live im TV im Halbfinale gegen alle anderen Voice-Talente antreten? Setzt sich Team Nico am Ende gegen Alice Merton, Sido, Mark Forster und Rea Garvey durch und wird "The Voice of Germany"?

"The Voice: Comeback Stage by SEAT" ab Donnerstag, 12. September 2019, auf www.TheVoiceofGermany.de

