Last-minute in den Sommerurlaub - Anbietervergleich spart bis zu 60 Prozent

- Vergleich von Reiseveranstaltern spart im Schnitt 406 Euro bei identischer Pauschalreise - YouGov: 53 Prozent der Befragten, die in Sommerurlaub fahren, haben ein Budget bis 2.000 Euro - Über 200 CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen rund um die Reisebuchung

Durch den Vergleich verschiedener Angebote sparen Pauschalurlauber bis zu 60 Prozent der Reisekosten.*) Eine Woche im Fünfsternehotel in der türkischen Urlaubsregion Side & Alanya kostet inklusive Flug und Transfer beim günstigsten Anbieter 1.645 Euro. Bei teuersten werden 4.102 Euro fällig.

"In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen, für Kurzentschlossene gibt es aber auch jetzt noch viele Reiseangebote", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Bei CHECK24 finden sie den passenden Last-minute-Urlaub für jedes Budget und sparen durch den Anbietervergleich auch noch mehrere Hundert Euro."

Im Schnitt der betrachteten Destinationen sparen Urlauber 406 Euro der Reisekosten pro Buchung durch den Anbietervergleich. Und das bei identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung, derselben Reisezeit und demselben Abflugort.

YouGov: 53 Prozent der Befragten, die in Sommerurlaub fahren, haben ein Budget bis 2.000 Euro

Mehr als die Hälfte der Verbraucher die in den Sommerurlaub fahren, setzt sich dafür ein Budget von bis zu 2.000 Euro. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von CHECK24.**) Urlaubsreisen innerhalb dieses Preisrahmens finden Familien in fast allen begehrten Urlaubsregionen, wie z. B. Mallorca, Teneriffa oder Kreta. Besonders günstige Angebote gibt es in Ägypten (eine Woche ab 847 Euro) und Tunesien (eine Woche ab 881 Euro).

Für einen Urlaub in der Dominikanischen Republik oder auf den Malediven müssen Pauschaltouristen tiefer in die Tasche greifen. Eine Woche kostet dort mindestens 2.766 bzw. 3.498 Euro. Ein Preis, der immerhin bei 16 Prozent der von YouGov Befragten, die in den Sommerurlaub fahren, in das geplante Reisebudget passt.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto

Pauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.

*)allgemeine Suchkriterien: durchschnittliche Kundenbewertung der Hotels mind. 4,3 von 6 Punkte ("gut"); mind. drei Sterne; familienfreundliche Hotels; Reisedauer sieben Tage, Reisezeitraum 1.7. bis 31.8.2019; nur Angebote mit Transfer; Hotel im Angebot von mind. drei Reiseveranstaltern; zwei Erwachsene und ein Kind (elf Jahre); Abflugort (deutschlandweit); Transfer, Verpflegung und Zimmerkategorie bei allen Anbietern pro Hotel gleich; betrachtete Hotels sind eine Auswahl aus beliebten Regionen für den Sommerurlaub, Tabellen mit den betrachteten Hotels unter: http://ots.de/Rf8sQD

**)Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.059 Personen zwischen dem 7.6.2019 und 10.6.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Grafik zur Frage "Wie hoch ist Ihr Budget für den diesjährigen Sommerurlaub?" unter: http://ots.de/ibs7kA

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

