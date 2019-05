CHECK24 GmbH

Fahrräder in Diebstahlhochburgen Leipzig und Münster häufig versichert

München (ots)

- Trotz vieler Diebstähle nur wenige versicherte Fahrräder in Bremen - Stuttgarter gehen auf Nummer sicher: Drahtesel häufig geschützt, aber selten geklaut - Über 300 CHECK24-Experten beraten kostenlos bei Versicherungsfragen

Laut Zahlen der aktuellen Kriminalstatistik schlagen Fahrraddiebe in Leipzig und Münster am häufigsten zu. Offenbar sind Verbraucher dort darauf vorbereitet, denn sie sichern ihre Räder über die Hausratversicherung überdurchschnittlich häufig ab. In Leipzig kamen 2018 über 1.500 geklaute Räder auf 100.000 Einwohner - mehr als viermal so viele wie im Bundesdurchschnitt (353).

In Bremen dagegen ist der Versicherungsschutz nur unterdurchschnittlich, die Zahl der Diebstähle aber mehr als dreimal so hoch wie im deutschlandweiten Schnitt.

Stuttgarter Drahtesel häufig geschützt aber selten geklaut

In Stuttgart gehen CHECK24-Kunden auf Nummer sicher: Trotz der für eine Großstadt niedrigen Diebstahlquote versichern sie ihre Drahtesel vergleichsweise häufig über die Hausratversicherung.

"Fahrräder lassen sich am einfachsten mit einem Zusatzbaustein zur Hausratpolice schützen", sagt Nina Senghaas, Leiterin Hausratversicherungen bei CHECK24. "Durch diese Option zahlt die Versicherung auch dann, wenn das Rad außerhalb des versicherten Gebäudes gestohlen wird."

Viele Anbieter beschränken die Kosten für eine Erstattung des Bikes auf einen bestimmten prozentualen Satz der Versicherungssumme. Darüber hinaus legen viele Versicherer eine pauschale Höchstsumme fest, die für einen Fahrraddiebstahl vorgesehen ist. Ein Vergleich verschiedener Tarife lohnt sich.

Tipp: Premiumtarife enthalten den Baustein Fahrraddiebstahl oft ohne Aufpreis. Verbraucher sollten daher prüfen, ob ein Premiumtarif, der Fahrraddiebstahl enthält, eventuell günstiger ist als ein Basistarif plus Zusatzbaustein.

