EU-Projekt Life EPICS: EURONICS startet Repair Corners

EURONICS Deutschland eG etabliert neue nachhaltige Services am PoS

Im Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten Projekts "Life EPICS - Electronic Products: Impacts on Circular Economy and Sustainable Development" bringt die Verbundgruppe unter dem Dach von EURONICS International sichtbare und kundenzentrierte Reparaturstationen in teilnehmende Märkte und das Thema Kreislaufwirtschaft damit buchstäblich auf die Verkaufsfläche. Die sogenannten Repair Corners sind eines der zentralen Elemente des Projekts, das gemeinsam mit den Partnerländern Frankreich, Spanien, Estland und Lettland umgesetzt wird. Im Mai 2025 wurden die ersten Stationen in den Pilotmärkten EURONICS XXL Lauterbach und EURONICS XXL Johann & Wittmer in Ratingen erfolgreich gestartet. Seit August 2025 findet die Umsetzung des dritten Standorts bei EURONICS Dworak in Nordkirchen statt. Kunden können hier defekte Elektrogeräte direkt im Laden zur Reparatur abgeben.

"Mit den Repair Corners rücken wir die Reparatur noch weiter in den Fokus: sichtbar und mit echtem Mehrwert für die Endkunden", erklärt Verena Dvorák, Leitung Customer Service Center bei EURONICS. "Neukauf und Reparatur gehen bei uns Hand in Hand, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft."

Die Repair Corners haben ein modernes Design und bestehen aus recyceltem Holz, PVC-freien Beschriftungen und nachhaltigen Stoffbannern. Jede Station ist mit einer angeschlossenen Werkstatt verbunden, die schnelle, fachgerechte Reparaturen ermöglicht. Die Platzierung nahe dem Kassenbereich sorgt zudem für maximale Sichtbarkeit und Kundennähe.

Life EPICS trifft auf EURONICS-DNA

EURONICS baut das Thema Service seit Jahre konsequent aus und knüpft mit den Repair Corners an eine lange Reparaturtradition an. Eine Vielzahl an Mitgliedern betreiben eigene Werkstätten. Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist auch die entsprechende Schulung und Qualifikation der Mitarbeiter über Seminare und Fortbildungen rund um die Themen Reparatur, Nachhaltigkeit sowie Kreislaufwirtschaft. Um den Reparaturprozess noch effizienter zu gestalten, kommen außerdem innovative Analyse- und Diagnosetools zum Einsatz.

Mit Life EPICS und den Repair Corners verstärkt EURONICS das Serviceangebot am PoS um einen weiteren Schritt, ganz im Sinne des Lebensvereinfachers. Gleichzeitig tritt die Verbundgruppe als Vorreiter im Bereich Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit auf.

