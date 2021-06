EURONICS Deutschland eG

Elektro PKWs jetzt auch im Elektrofachhandel erhältlich

Video-Infos

Download

Ditzingen (ots)

Stillstand zählte noch nie zum Markenkern von EURONICS, doch nun bewegt die Verbundgruppe ihre Kunden in Deutschland auch physisch fort: Mit dem Aiways U5 vertreibt EURONICS als erster deutscher Elektrofachhändler sogar Elektroautos. Die Ergänzung des Produktportfolios durch E-Mobilitätsangebote ist nur die jüngste Maßnahme des Händlers, sich aktiv für die Energiewende und mehr Nachhaltigkeit einzusetzen.

Es soll der Startschuss für ein neues Level der E-Mobilität in Deutschland sein: Mit dem Aiways U5 E-SUV verkauft EURONICS als erster deutscher Elektrohändler auch Elektroautos. Ab sofort können EURONICS-Kunden bei ihrer Filiale vor Ort sowie online auf www.euronics.de/aiways-u5/ Probefahrten vereinbaren, ausführliche Beratung bzgl. Ausstattung, Serviceleistungen und E-Mobilität im Allgemeinen in Anspruch nehmen und schließlich ihr eigenes Modell in verschiedenen Farben und Ausführungen bestellen, sobald sie sich von den Qualitäten und Fahreigenschaften der Aiways-Fahrzeuge überzeugt haben. Für den Elektrofachhandel ist die Kooperation mit dem chinesischen Automobilhersteller ein logischer Schritt in der Weiterentwicklung des Produktportfolios. Die hauseigene Elektronikexpertise wird wie selbstverständlich auch auf Elektromobilität ausgeweitet. EURONICS beweist damit einmal mehr, dass der Elektrofachhändler Mut zu innovativen und auch ungewöhnlichen Strategien mitbringt und die Zukunft fest im Blick hat.

Mutige Innovationskultur

Bereits in der Vergangenheit zeigte EURONICS ein herausragendes Gespür für Trends: Bereits frühzeitig ging die Verbundgruppe dazu über, Produkte online in Marken- und Erlebniswelten zu präsentieren sowie Online- und Offline-Präsenzen kundenfreundlich durch Cross Channel-Strategien miteinander zu vernetzen - damals eine echte Innovation, die sich inzwischen weitläufig durchgesetzt hat. Auch herausragende Serviceleistungen, die etwa Reparatur- und Montageservice beim Kunden vor Ort einschließen, gehören seit langem zum Markenkern des Elektrofachhändlers. EURONICS geht so der Mission nach, Innovationen mit echtem Mehrwert anzubieten und sich stets an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren.

Wegweisender Beitrag für die Energiewende

Der Verkauf des Aiways U5 ist lediglich die jüngste Maßnahme des Elektrofachhändlers, den wachsenden Kundenwünschen nach mehr Nachhaltigkeit entgegenzukommen und sich selbst aktiv und vorausschauend an der Energiewende zu beteiligen. Das Thema E-Mobilität hat EURONICS nicht erst seit dem Aiways U5 als wichtiges Zukunftsthema im Blick: E-Scooter sind schon seit einer Weile im Sortiment zu finden. Zudem vertreibt EURONICS bereits erfolgreich Wallbox-Ladestationen, mit denen Kunden ihre E-Autos auch komfortabel zu Hause laden können. Auch über 50 EURONICS-Filialen verfügen über E-Ladestationen und es sollen noch mehr werden. In Kooperation mit Maingau Energie wurde jüngst eine eigene EURONICS App zum europaweiten Laden von Elektrofahrzeugen an über 100.000 Standorten gelauncht. Eine Vielzahl von Produkten rund um Smart Home und Erneuerbare Energien runden ein großes Angebot für mehr Nachhaltigkeit ab und positionieren EURONICS als einen der führenden Elektrofachhändler in diesem Segment.

Das beste Zuhause der Welt auch unterwegs

Die EURONICS Deutschland eG zählt in Deutschland mehr als 1.200 Mitglieder an rund 1.330 Standorten mit 11.000 Mitarbeitern. Auch E-Mobilität und Nachhaltigkeit zählen in Zukunft fest zu den Kompetenzen des qualifizierten Fachpersonals dazu. Derweil bezieht sich das Markenmotto "Für dein bestes Zuhause der Welt" ab sofort nicht mehr nur auf die eigenen vier Wände, sondern auch auf vier Räder.

Probefahrten mit dem Aiways U5 sind ab sofort wieder möglich. Interessierte Kunden können über https://www.euronics.de/aiways-u5/ einen Termin vereinbaren.

Original-Content von: EURONICS Deutschland eG, übermittelt durch news aktuell