Dr. Detlef Speer neuer Claims Manager der Chubb für Deutschland und Österreich

Frankfurt am Main (ots)

Chubb hat heute die Ernennung von Dr. Detlef Speer (54) zum neuen Leiter der Schadenabteilung für Deutschland und Österreich bekannt gegeben.

In seiner neuen Position wird Dr. Speer für alle technischen und operationalen Funktionen des Schadenbereichs verantwortlich sein. Dies umfasst die kontinuierliche Konzentration auf eine kundenorientierte Schadensabwicklung sowie die Entwicklung und den Ausbau der Abteilung hinsichtlich eines effizienten Schadenprozesses. Von seinem Dienstsitz in Frankfurt aus wird Dr. Speer an Julie Chalmers, SVP Claims Director Europe, berichten. Die Ernennung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Dr. Detlef Speer, zuletzt Leiter des Schadenservices bei der Helvetia in Frankfurt, verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsindustrie, davon hauptsächlich im Bereich Schaden. Der Diplom-Betriebswirt begann seine berufliche Laufbahn nach einer juristischen Ausbildung und der Promotion zum Thema Schadenmanagement als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Versicherungs- und Schadensersatzrecht.

"Wir freuen uns mit Dr. Speer einen neuen Claims Manager gefunden zu haben, der durch sein Wissen und seine Fachkenntnisse, speziell auch im Themenfeld Digitalisierung, unsere Schadenabteilung und die entsprechenden Services im Sinne unserer Makler und Kunden erweitern und verbessern wird", erklärt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.

