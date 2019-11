Sky präsentiert die siebte Staffel der australischen Dramaserie "Wentworth"

Sky Deutschland

- Die zehn neuen Episoden ab 18. Dezember auf Sky Atlantic HD - Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf Staffeln eins bis sechs auf Sky Box Sets abrufbar über Sky Ticket, - Sky Go und On Demand

Siebte Staffel der Dramaserie um den Überlebenskampf in einem Frauengefängnis ist ab 18. Dezember als TV-Premiere bei Sky zu sehen. Die zehn neuen Episoden werden immer mittwochs ab 22.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt und sind über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar. Auch alle vorherigen Staffeln stehen via Sky Box Sets auf Abruf zur Verfügung.

Über "Wentworth":

Drogen, Erpressung und Gewalt gehören im Frauengefängnis Wentworth zum bitteren Alltag. Der Kampf ums Überleben in der Knasthierarchie ist knallhart: Um ihre Schwester Ruby (Rarriwuy Hick) vor blutiger Rache zu retten, hat Undercover-Polizistin Rita (Leah Purcell) Zara (Natalia Novikova) brutal erschlagen. Jetzt gibt es für Rita kein Zurück mehr: Sie ist eine Gefangene in Wentworth wie alle anderen auch. Sollte ihre Mitinsassin Marie (Susie Porter) erfahren, dass Ruby für den Tod von Maries Sohn verantwortlich ist, steht das Gefängnis vor einem Krieg. Und Marie setzt nach der Verlängerung ihrer Haftstrafe alles daran, ihre Machtposition im Knast auszubauen. Währenddessen verliert die bisherige heimliche Herrscherin Kaz (Tammy Macintosh) immer mehr an Halt. Die Demenzerkrankung der Insassin Liz (Celia Ireland) wird unterdessen von Tag zu Tag schlimmer. Zunehmend orientierungslos ist sie auf die Fürsorge und Hilfe ihrer Mitgefangenen angewiesen. Sie sind skrupellos, brutal, schamlos und heimtückisch, ihr Alltag hinter Gittern ein grausamer Kampf ums Überleben. Selten sieht man Frauen im TV so ungeschönt und von ihrer dunkelsten Seite wie in "Wentworth". Das australische Knastdrama zeichnet tiefgründige Frauenfiguren, die in ihrer Extremsituation zu allem fähig sind. Entsprechend unvorhersehbar ist der Plot, der von der Vorlage "Prisoner Cell Block H" (1979-1986) abweicht. Seit dem Start 2013 gewann "Wentworth" bereits zweimal in Folge den australischen ASTRA Award als beste Dramaserie. Obwohl die Hitserie ursprünglich nach der siebten Staffel zu Ende gehen sollte, wird sie wegen ihres großen Erfolges um eine achte und neunte Staffel verlängert.

Facts:

Originaltitel: "Wentworth", Dramaserie, AUS 2019, 7. Staffel, 10 Episoden à ca. 50 Min. Regie: u.a. Kevin Carlin, Fiona Banks. Darsteller: Leah Purcell, Kate Atkinson, Celia Ireland, Katrina Milosevic, Robbie Magasiva, Tammy MacIntosh, Rarriwuy Hick, Susie Porter. . Ausstrahlungstermine: Staffeln eins bis sechs: derzeit verfügbar auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand auf Abruf. Staffel sieben ab 18.12.2019 immer mittwochs ab 22.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Abruf.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Watchmen" und "Euphoria" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Ticket:

Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

