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Die neuen Aqua Soft Touch Feuchttücher: Reinigung und Hautschutz mit verbesserter Textur und Formulierung

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Schwalbach am Taunus (ots)

Kaum etwas fühlt sich so weich und sanft an wie die Haut eines Babys. Bei der Geburt ist sie rund 30 % dünner als die Haut von Erwachsenen und braucht daher besonderen Schutz. Vor allem in den ersten Lebensmonaten reagiert sie schnell sensibel, insbesondere im Windelbereich, wo Rötungen und Reizungen sehr leicht entstehen können. Mit den neuen Aqua Soft Touch Feuchttüchern hilft Pampers ab sofort dabei, die empfindliche Haut von Babys noch sanfter zu pflegen und zu schützen - so wie sie es verdient.

Ab dem Moment ihrer Geburt ist die Haut von Babys voll im Einsatz und erfüllt eine wichtige Schutzfunktion, bei der der pH-Wert eine entscheidende Rolle spielt: Sie reguliert die Körpertemperatur und schützt vor Reizstoffen sowie Infektionen und ist deshalb so wichtig für die Erhaltung der Gesundheit. Die Babyhaut hat im Vergleich zu Kindern und Erwachsenen einen leicht erhöhten pH-Wert, der dazu beiträgt, die Ausbreitung von Bakterien zu bekämpfen. Kontakt mit Urin und Stuhl lassen den pH-Wert der Haut weiter ansteigen. Dabei werden Enzyme aktiviert, die die natürliche Hautbarriere angreifen können, was zu Rötungen oder Irritationen führen kann.

Oft reicht daher das Reinigen mit Baumwolle und Wasser allein nicht aus, um die empfindliche Babyhaut zu reinigen und ihren natürlichen pH-Wert wiederherzustellen. Aus diesem Grund haben die Babyfeuchttücher von Pampers eine speziell entwickelte Formel, die genau das tut: den natürlichen pH-Wert der Haut wiederherstellen und so die Haut vor Rötungen schützen.

Die neuen Pampers Aqua Soft Touch Feuchttücher mit ihrer weichen Waben-Struktur und einer Lotion mit 99 % Wasser reinigen sanft und helfen, die empfindliche Babyhaut zu schützen. Sie enthalten 0 % Alkohol und Parfüm. Die Formel ist dermatologisch getestet und von Dermatologen der Skin Health Alliance bestätigt.

Ob zu Hause oder unterwegs: Pampers' beste Reinigung & Hautschutz hilft dabei, die empfindliche, weiche Haut von Babys so zu pflegen, wie sie es verdient.

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