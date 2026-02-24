Die neue Pampers Premium Protection: innovativer Auslaufschutz am Bauch für ruhige Nächte

Pampers

Die Redewendung "Schlafen wie ein Baby" klingt idyllisch, ruhig und fast zu schön, um wahr zu sein - und leider ist sie das in der Realität auch oft. Viele Eltern empfinden die erste Zeit mit ihrem Baby als die herausforderndste ihres Lebens. Kein Wunder, denn durch auslaufende Windeln gehen allein in Deutschland jedes Jahr über 5 Millionen Stunden Schlaf verloren!

Erholsamer Schlaf spielt für Babys und Eltern eine zentrale Rolle. Für die Kleinen ist er wichtig für die Gehirnentwicklung, die Ausschüttung von Wachstumshormonen und stärkt das Immunsystem. Doch auch die emotionale Regulation wird sowohl bei Babys als auch bei Erwachsenen vom Schlaf beeinflusst. Ruhige Nächte fördern somit einen ausgeglichenen Familienalltag.

Natürlich gibt es Gründe für nächtliches Aufwachen, die sich nicht vermeiden lassen: Entwicklungssprünge und die dazugehörigen Schlafzyklen, Hunger oder das Nähebedürfnis der Kleinen gehören zum Familienalltag und zu nächtlichem Aufwachen dazu. Doch fast jedes vierte Aufwachen führen Eltern auf auslaufende Windeln zurück. So werden auslaufendes Pipi und Stuhl bei undichten Windeln zu kleinen, aber wirkungsvollen Schlafräubern.

Mit der neuen "Bauchi-lastik" Innovation möchte Pampers genau hier unterstützen: Die Pampers Premium Protection Windeln verfügen ab sofort über einen neuen, flexiblen Auslaufschutz am Bauch der Babys, der verhindert, dass Flüssigkeit austritt. So geht nichts mehr daneben, sollte das Baby sich während der Nacht auf den Bauch drehen. Zusammen mit dem bewährten Stop & Schutz Täschchen am Rücken bieten sie den besten Auslaufschutz und Komfort von Pampers - die ganze Nacht.

