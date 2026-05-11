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Hab und Gut noch besser absichern

Die HUK-COBURG erweitert Leistungsumfang bei der Wohngebäudeversicherung

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Coburg (ots)

Die HUK-COBURG erweitert Leistungsumfang bei der Wohngebäudeversicherung

Neu: Fest installierte Grills, Gartenkamine oder Außenküchen sowie Boden-Photovoltaikanlagen

Die Wohngebäudeversicherung schützt vor finanziellen Folgen, die ein Schaden am Haus oder fest verbauten Gebäudebestandteilen mit sich bringen kann. Die HUK-COBURG erweitert ab sofort ihren Leistungsumfang, vor allem bei den versicherten Sachen und auch bei Schäden durch Tiere.

Gerade wenn Vieles teurer wird, ist es umso wichtiger das eigene Zuhause zu schützen. "Unsere Wohngebäudeversicherung bleibt besonders preiswert bei optimierten Leistungen. Wir zählen seit Jahrzehnten zu den günstigsten Anbietern am Markt", sagt Gerhard Meyer, Leiter Sachversicherung bei der HUK-COBURG. "Wir haben die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden im Blick und ergänzen unseren Schutz um Details, die inzwischen in zahlreichen Haushalten dazu gehören", führt er aus.

Der Sommer kann kommen

Ortsfest installierte Grills, Gartenkamine oder Außenküchen und fest installierte Boden-Photovoltaikanlagen sind neu im Tarif enthalten. Neben dem Wohnhaus waren auch bisher schon Garagen, Carports, Zäune, Pergolen, Fahrradboxen/-garagen, fest verankerte Spielgeräte und fest mit dem Gebäude verbundene Ladestationen für Elektro-Kfz versichert.

Mehrkosten für Umbaumaßnahmen

Über einen Zusatzbaustein regulieren die Coburger Versicherer nun unter anderem auch Schäden durch wildlebende Säugetiere, wie z.B. Marder, an Dämmungen von Dächern und Außenwänden. Zudem werden verschiedene Mehrkosten erstattet: für einen alters- oder behindertengerechten Umbau oder für Vorsorgemaßnahmen gegen Naturgefahren.

Elementarschutz als Pflichtbestandteil

Bereits seit 2022 hat die HUK-COBURG als erster Anbieter im Markt den Elementarschutz als Pflichtbestandteil in die Wohngebäudeversicherung integriert. So sind seit dem ihre neuen Kundinnen und Kunden bei schweren Naturkatastrophen und deren Folgen gewappnet - ganz automatisch.

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Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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