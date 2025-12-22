SOS Humanity e.V.

Jogi Löw setzt Zeichen für zivile Seenotrettung

Kampagne für neues Rettungsschiff von SOS Humanity im Mittelmeer

Bild-Infos

Download

Freiburg/Berlin (ots)

Der Weltmeistertrainer Joachim Löw unterstützt die zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity. Im Rahmen der Kampagne "Spende Menschlichkeit" setzt er ein öffentliches Zeichen gegen das Sterben auf dem Mittelmeer und ruft kurz vor Weihnachten zu Spenden für das neue Rettungsschiff Humanity 2 auf. SOS Humanity ist seit fast zehn Jahren im zentralen Mittelmeer im Einsatz und hat in dieser Zeit knapp 40.000 Menschen aus Seenot gerettet.

Als ehemaliger Bundestrainer und Weltmeister von 2014 ist Löw eine der prägenden Figuren des deutschen Fußballs; vor diesem Hintergrund erklärt er: "Der Fußball erreicht sehr viele Menschen und lebt von Vielfalt. Wenn ich meine Stimme nutzen kann, damit ein neues Schiff Menschen vor dem Ertrinken rettet, dann will ich dazu meinen Beitrag leisten."

Joachim Löw: "Menschen ertrinken zu lassen, ist keine Option"

Joachim Löw begleitet SOS Humanity künftig als Gesicht der Kampagne "Spende Menschlichkeit". Im Mittelpunkt steht für ihn der humanitäre Auftrag, Menschen in Seenot zu schützen.

"Für mich ist klar: Menschen dürfen im Mittelmeer nicht sterben, weil sie Schutz vor Krieg, Gewalt oder Armut suchen. Man lässt Menschen nicht ertrinken", sagt Löw. "Deshalb ist mir das neue Rettungsschiff von SOS Humanity persönlich sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass wir mit möglichst vielen Menschen das neue Rettungsschiff in den Einsatz schicken."

Bei dem Schiff handelt es sich um ein 24 Meter langes Segelschiff mit eigener Bordklinik, das Platz für mehr als 100 Menschen bietet. Nach Angaben der Organisation soll es ab 2026 auf der besonders gefährlichen Route vor der tunesischen Küste eingesetzt werden. Dort sind viele Menschen in seeuntauglichen Booten auf der Flucht, oft ohne die Möglichkeit, Notrufe abzusetzen. Die Dunkelziffer von Schiffsunglücken und Todesfällen ist hoch. Spenden im Rahmen der Kampagne fließen in den Kauf und Umbau dieses Rettungsschiffs.

Prominente Stimmen für "Spende Menschlichkeit"

Neben Joachim Löw engagieren sich bereits zahlreiche bekannte Persönlichkeiten: Unter anderem unterstützen Heike Makatsch, Ulrike Folkerts, Bjarne Mädel, Merlin Sandmeyer, Meret Becker, Hans Jochen Wagner, die Beginner, Milky Chance, SOFFIE und viele weitere die Kampagne.

Zivilgesellschaftliche Unterstützung ist gefragt

Mit der Kampagne "Spende Menschlichkeit" ruft SOS Humanity dazu auf, die Finanzierung des neuen Rettungsschiffs Humanity 2 zu sichern. Der Einsatz des Schiffes ab 2026 im zentralen Mittelmeer ist nach Angaben der Organisation auf zivilgesellschaftliche Unterstützung angewiesen. SOS Humanity beziffert die Kosten für Umbau und Einsatz auf insgesamt 900.000 Euro. Mit dem Schiff sollen Menschen aus Seenot gerettet, medizinisch versorgt und Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden.

Jogi Löw und SOS Humanity rufen zu Spenden für ein neues Rettungsschiff auf.

Spendenkonto:

SOS Humanity e.V.

IBAN: DE04 1005 0000 0190 4184 51

Fotos von Joachim Löw und weiteren prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern in Rettungsweste für redaktionelle Zwecke sowie Videomaterial stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://mediahub.ai/en/share/album/5503d4ea-98ce-4c34-994a-9d913a019dfe

Original-Content von: SOS Humanity e.V., übermittelt durch news aktuell