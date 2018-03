Cover 4/2018; EVT: 22. März. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7235 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Meine Melodie" Bild-Infos Download

Rastatt (ots) - Beatrice Egli hat gerade ihr neues Album "Wohlfühl-Garantie" veröffentlicht - und der Titel entspricht vollkommen der riesigen Lebensfreude der Schlagersängerin. "Mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Das gibt mir ein großartiges, selbstsicheres Gefühl", sagt die Schweizerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (4/2018; EVT: 22. März). "Und weil ich mich mit mir selbst so wohl fühle, kann ich auch auf der Bühne noch mehr Energie geben." Beatrice Egli ist ein wahrer Shooting-Star des deutschsprachigen Schlagers. Im Mai 2013 hatte sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) gewonnen - und seitdem feiert sie mit zahlreichen Hits einen Erfolg nach dem anderen.

Im Juni wird die Sängerin 30 Jahre alt - und als großes Geburtstagsgeschenk wünscht sie sich, irgendwann mal Zeit für einen ausgedehnten Urlaub in "Down Under" zu haben. "Mein Traum ist es, Australien zu bereisen. Und das nicht nur für eine Woche. So lange dauert ja gefühlt schon der Flug", schwärmt Beatrice Egli in "Meine Melodie" und betont gleichzeitig ganz hoffnungsvoll: "Wer weiß, vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja schon bald!"

