Natürlich süß und lecker / Weniger ist mehr: Bei Netto gibt es jetzt Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz

Weniger ist mehr: Bei Netto gibt es jetzt Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz

Maxhütte-Haidhof

- Natürlich bewusster: Netto verkauft ab Ende Mai Eigenmarken-Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz* - Natürlich lecker: Netto verzichtet auf Ersatzinhaltsstoffe und bietet weiterhin optimales Geschmackserlebnis - Natürlich nachhaltiger: Apfelmus ohne Zuckerzusatz gibt es auch in Bio-Qualität

Rund 35 Kilogramm Zucker nimmt jeder Deutsche jährlich zu sich** und damit deutlich mehr als von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen. Laut WHO sollten es täglich maximal sechs Teelöffel Zucker sein. Netto Marken-Discount setzt sich schon seit Jahren für eine bewusstere Ernährung ein und geht jetzt noch einen Schritt weiter: Ab sofort gibt es Apfelmus und Apfelmark der Eigenmarken "BioBio", "Beste Ernte" und "Lieblings" ohne Zuckerzusatz.

Mit der Umstellung des Sortiments auf Apfelmus und Apfelmark ohne Zuckerzusatz verstärkt Netto sein Engagement für Salz- und Zuckerreduktion in seinen Eigenmarkenprodukten und setzt neue Maßstäbe. "Für uns ist es wichtig, einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Daher freuen wir uns, dass wir mit den Apfelmus-Sorten ohne Zuckerzusatz nun einen weiteren Beitrag dazu leisten können, unsere Kundinnen und Kunden bei einer bewussteren Ernährung zu unterstützen", so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.

Ab sofort bietet Netto zwei verschiedene Apfelmus-Sorten ohne Zuckerzusatz und ein Apfelmark ohne Zusatz von Kristallzucker zu verbraucherfreundlichen Preisen an: Das Beste Ernte-Apfelmus für 59 Cent, das BioBio-Apfelmus für 99 Cent, das Lieblings-Apfelmark für 1,09 Euro und das Beste Ernte-Püree für 1,69 Euro.

BioBio Pur Apfelmus

- Ohne Zuckerzusatz* - Zertifiziert mit dem EU-Bio-Siegel - Trägt das Panda-Logo des WWF*** - Inhalt: 360 g - Preis: 0,99 Euro - Erhältlich in allen 4.260 Netto-Filialen

***Was macht der Panda auf Netto-Produkten?

Netto und WWF wollen Verbraucher motivieren, sich für nachhaltiger erzeugte Produkte zu entscheiden. Mit dem WWF-Panda kennzeichnet Netto deshalb die Eigenmarken-Produkte, die anerkannte Standards (EU-Biosiegel, MSC, FSC oder Blauer Engel) erfüllen und entsprechend durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert sind. Bei BioBio-Produkten prüft der WWF zusätzlich die regionale Wasser- und länderspezifische Sozialsituation.

Lieblings Apfelmark kalt gerieben

- Ohne Zuckerzusatz* - Inhalt: 710 g - Preis: 1,09 Euro - Erhältlich in teilnehmenden Netto-Filialen

Beste Ernte Apfelmus fein puriert

- Ohne Zuckerzusatz* - Inhalt: 710 g - Preis: 0,59 Euro - Erhältlich in allen 4.260 Netto-Filialen

Erhältlich sind die BioBio- und Beste Ernte-Produkte bundesweit in allen rund 4.260 Netto-Filialen, das Lieblings-Produkt in vielen teilnehmenden Filialen.

Gemeinsam für einen bewussteren Lebensstil

Die langfristige Reduktion von Salz und Zucker ist fester Bestandteil der nachhaltigen Unternehmensausrichtung von Netto Marken-Discount. So konnte Netto allein im Zeitraum zwischen 2015 bis 2018 den Salz- und Zuckeranteil bei über 100 Eigenmarkenprodukten erheblich verringern. Netto entwickelt das bestehende Sortiment der Eigenmarken stetig weiter und denkt dabei ganzheitlich: So verzichtet Netto nicht nur gänzlich auf den Einsatz von Ersatzinhaltsstoffen, sondern achtet ebenso auf die Energiedichte, die Zusammensetzung der Fette und den Gehalt an Kohlenhydraten.

*Enthält von Natur aus Zucker

**IBISWorld, Stand Februar 2021. IBISWorld ist ein globales Unternehmen, das Analysen und Branchenrecherchen erstellt (Quelle: https://www.ibisworld.com/de/bed/pro-kopf-konsum-zucker/246/)

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kundinnen und -Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lieferantinnen und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.300 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.

