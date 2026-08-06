RTL Deutschland GmbH

Immer hart am Gas

Stefan Raab und Ralf Schumacher starten als Team bei der großen RTL Live-Show "Jetski Star WM"

Köln (ots)

Laura Wontorra moderiert, Frank "Buschi" Buschmann kommentiert, Jana Wosnitza ist Field-Reporterin und Mitja Lafere berichtet als Boxen-Reporter

Acht prominente Zweier-Teams, u.a. René Casselly & Fabian Hambüchen, Dagi Bee & Sophia Thiel, Knossi & Joey Kelly, Gustav Schäfer & Joel Mattli

Stefan Raab ist zurück mit einem neuen Live-TV-Event voller Tempo, Promis und jeder Menge Sommerfeeling. Am Samstag, 29. August, um 20:15 Uhr, heißt es bei der ersten "Jetski Star WM" bei RTL und auf RTL+: Vollgas auf dem Wasser. Acht prominente Zweierteams treten in spektakulären Jetski-Rennen und actionreichen Disziplinen gegeneinander an - mittendrin Stefan Raab und Rennfahrer Ralf Schumacher als Team. Laura Wontorra moderiert die Event Show, Frank "Buschi" Buschmann kommentiert, Mitja Lafere berichtet als Boxen Reporter und Jana Wosnitza ist als Field Reporterin im Einsatz.

Für sein neues Show-Highlight hat sich Stefan Raab bestens vorbereitet und überlässt nichts dem Zufall. Dafür hat er sich einen Teampartner ins Boot bzw. auf den Jetski geholt, der weiß, wie man als Erster durch Ziel kommt. Gemeinsam mit Rennfahrer Ralf Schumacher bilden die beiden ein Duo, das eigentlich nur Vollgas kennt. Aber die Konkurrenz ist hart und schläft nicht: Neben der Speed-Kombo Raab/Schumacher treten weitere prominente Zweier-Teams auf der Regattabahn Duisburg in drei spektakulären Disziplinen gegeneinander an. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein grandioses Opening, hartumkämpfte Duelle und waghalsige Manöver.

Die acht Teams im Überblick:

Team Stefan Raab & Ralf Schumacher

Team René Casselly & Fabian Hambüchen

Team Dagi Bee & Sophia Thiel

Team Gustav Schäfer & Joel Mattli

Team Renata & Valentin Lusin

Team Knossi & Joey Kelly

Team EMMVEE & Stefano Zarrella

Team Ann-Kathrin Bendixen & Alexander Kumptner

Tickets unter raab-tickets.de

Produziert wird die Live-Show von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell