RTL Deutschland GmbH

"Doc Fleck PLUS": Gruner + Jahr entwickelt neues Mitglieder-Angebot mit Dr. Anne Fleck

Köln (ots)

Unter dem Titel "Doc Fleck PLUS" launcht das RTL-Tochterunternehmen Gruner + Jahr das neue digitale Mitgliederangebot der renommierten Präventiv- und Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck. Highlights des neuen Angebots sind individualisierbare Rezepte, crossmediale Alltagstipps, das "Fleck-xikon" zur Doc-Fleck-Methode und eine neue Community.

Für das Programm hat das Team der G+J-Gesundheitsplattform Hello Health ein eigenes Online-Portal rund um Dr. Anne Fleck entwickelt. Die monatlich wachsenden Inhalte sind für die Mitglieder:innen on-demand verfügbar und können flexibel im Alltag genutzt werden. Der Zugang zu Doc Fleck PLUS ist zunächst exklusiv für die Absolvent:innen des Online-Programms "Fett weg - die Länger-Leben-Formel von Doc Fleck" erhältlich, für die zum Start ein Sondertarif für 10 Euro pro Monat im Jahresabonnement angeboten wird. In Zukunft ist geplant, Doc Fleck PLUS sukzessive auch für weitere Interessierte verfügbar zu machen.

Mehr zum "Doc Fleck" Programm: https://docfleck.hellohealth.de/

Mehr zum "Doc Fleck PLUS" Angebot: https://docfleck.hellohealth.de/doc-fleck-plus

Doc Fleck PLUS richtet sich an Menschen, die die Gesundheit erhalten, sich mit Genuss gesünder ernähren und/oder ein gesundes Gewicht erreichen oder halten wollen. Ein Kernbestandteil des Angebots ist die stetig wachsende "Doc Fleck Rezepte-Welt", in der man mit praktischer Suchfunktion und cleveren Tauschtipps zu individuellen Vorlieben und Verträglichkeiten immer das passende Rezept findet. Zum Start sind 70 feinschmeckende Doc Fleck-Rezepte enthalten, künftig kommen im Monatstakt neue Rezepte hinzu.

Ergänzt wird das innovative Angebot um monatlich neue Wissens-Texte, Videos und Audios von Dr. Anne Fleck, die die Menschen mit bewährten Alltagstipps beim 'Dranbleiben' unterstützen. Mit dem "Fleck-xikon" findet man bei Doc Fleck PLUS zudem ein digitales Nachschlagewerk für alle Fragen zur Gesundheit und zum Leben nach der Doc Fleck-Methode, von "A wie Abendessen" bis "Z wie Zahnfleisch". Darüber hinaus bietet die digitale 'Rundum-Begleitung' von Dr. Anne Fleck eine verbindende Communityfunktion, in der man sich mit anderen vernetzen, austauschen und neue Motivation tanken kann.

Der Start des neuen Mitgliederangebots unterstreicht die Positionierung von Hello Health als Creator-Economy-Plattform für den deutschen Gesundheitsmarkt, die mit den reichweitenstärksten und renommierten Gesundheitsexpert:innen gemeinsame Paid Content-Angebote entwickelt.

Mit "Doc Fleck PLUS" knüpfen Dr. Anne Fleck und Hello Health an den großen Erfolg des 17 Tage-Programms "Fett weg - die Länger-Leben-Formel von Doc Fleck" an, das im Frühjahr 2023 gestartet ist und seitdem bereits von Tausenden Menschen erfolgreich absolviert wurde.

Zur Person:

Dr. Anne Fleck, auch "Doc Fleck" genannt, ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und eine renommierte Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Die erfahrene Ärztin gehört zu den anerkanntesten Persönlichkeiten rund um das Thema Gesundheit und Ernährung. Sie gilt als Pionierin einer modernen Ganzheitsmedizin, die aktuelle Forschung, klassische Medizin und valide Heilverfahren innovativ vereint.

Doc Fleck ist mehrfache SPIEGEL-Bestsellerautorin. Ihre Arbeit und ihre Sachbücher "ENERGY!" und "Ran an das Fett" finden auch international viel Anerkennung. Neben ihrer Arbeit in der ärztlichen Praxis ist Dr. Anne Fleck bei RTL Deutschland zudem als erfolgreiche Podcast-Host und Magazin-Expertin aktiv.

Verantwortet wird das Projekt bei RTL Deutschland von Benjamin Hebborn, Senior Vice President Portfolio Growth. Benjamin Hebborn leitet zudem als Gründer und Managing Director die digitale Gesundheitsplattform Hello Health, die im April 2023 gelauncht wurde. Auf der digitalen Creator-Economy-Plattform Hello Health bietet Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland Online-Angebote von renommierten Ärzt:innen und Therapeut:innen zur Gesundheitsförderung an. Das Team von Hello Health besteht unter anderem aus Spezialist:innen der Bereiche Medizin und Psychologie und ist auch für die Entwicklung von "Doc Fleck PLUS" verantwortlich. Die Video- und Audioinhalte wurden durch Produktionseinheiten von RTL und G+J an den Standorten Köln und Hamburg produziert.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell