RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland geht in die NFL-Offensive: Die NFL Regular Season 24 bei RTL, NITRO und auf RTL+

Köln (ots)

Showtime Baby! RTL geht in die NFL-Offensive

Noch mehr US-Feeling, Live-Begleitung aus den Stadien und großes Teamplay für bestes Entertainment: Die NFL Regular Season 24 bei RTL, NITRO und auf RTL+.

Verstärkte Vor-Ort-Berichterstattung aus den US-Stadien

Das hochklassige On-Air-Team im Free-TV und auf RTL+ zur Regular Season 24

Der Season Opener Baltimore Ravens @ Kansas City Chiefs (6.9.) und Regular Season Week 1 (8.9) bei RTL

Football-Premium-Content auf RTL+: Doku "Jakob Johnson - Niemals Aufgeben" & HBO-Serie "Hard Knocks - Training Camp with the Chicago Bears"

Das Season-Highlight des Jahres: "RTL NFL Live - Die Watchparty" im SAP Garden

Football-Herz, was willst du mehr? In der zweiten Spielzeit als exklusiver Free-TV-Partner der Liga geht RTL Deutschland in die Offensive und investiert neben dem crossmedialen Inhalteangebot auf allen Plattformen weiter in den Ausbau seiner Live-Übertragungen. Am Puls des größten Sport-Entertainments, mitten in der Action und mit noch mehr US-Feeling: Neben der TV-Produktion aus dem Sendezentrum in Köln-Deutz verstärkt der Sender seine Präsenz in den USA und berichtet vermehrt live aus den US-Stadien. Erstmals wird damit ein deutsches On-Air-Team regelmäßig an der Seitenlinie in den USA zu sehen sein und die weltweit einzigartige Kulisse und Stimmung einfangen. Zum Start begrüßt Moderatorin Jana Wosnitza gemeinsam mit NFL-Experte Markus Kuhn die Fans aus dem MetLife Stadium der New York Giants im US-Bundesstaat New Jersey.

Ab dem 8. September heißt es wieder jeden Sonntag: Showtime - Die NFL Regular Season meldet sich mit der Auftaktpartie Minnesota Vikings @ New York Giants um 19:00 Uhr sowie Washington Commanders @ Tampa Bay Buccaneers um 22:25 Uhr zurück in der RTL-Primetime. RTL+ startet zudem bereits um 18:40 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel Pittsburgh Steelers @ Atlanta Falcons (Kickoff: 19:00 Uhr), das exklusiv auf der All Inclusive Entertainment App zu sehen ist.

Im Free-TV begrüßen am frühen Sonntagabend NFL-Experte Patrick Esume und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld sowie am späteren Abend NFL-Experte Björn Werner und Kommentator Jan Stecker die Fans. An der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza behält Community Host Mitja Lafere alle Stimmen der Netzgemeinde im Blick. Auf RTL+ komplettieren NFL-Experte Adrian Franke, Kommentator Frederick Schulz sowie Community Host Alex von Kuczkowski die hochklassige RTL NFL-Crew. Die in den USA lebenden Ex-NFL-Profis und -Experten Markus Kuhn und Sebastian Vollmer gehören ebenso zum prominenten On-Air-Team und werden zunehmend aus den Staaten im Einsatz sein.

Vor der ersten regulären Übertragung am Sonntag, 8.9., fällt der Startschuss zur NFL Regular Season in der Nacht zum 6.9. mit dem offiziellen Eröffnungsspiel der Liga. RTL überträgt den Season Opener zwischen dem aktuellen Super-Bowl-Champion aus Kansas City und den Baltimore Ravens ab 01:50 Uhr (Kickoff: 02:20 Uhr) live im Free-TV. Die ideale Einstimmung liefert der Kölner Sender zudem ab 00:45 Uhr mit der RTL+ Dokumentation "Jakob Johnson - Niemals Aufgeben" über den deutschen Ex-NFL-Profi in einer Free-TV-Premiere. Weiteren Football-Premium-Content zum Warmwerden finden Fans außerdem bereits ab dem 8.8. mit der ersten Folge der Emmy-prämierten HBO-Serie "Hard Knocks - Training Camp with the Chicago Bears" kurz nach US-Start auf RTL+.

Weitere Infos zum Personal-Line-up, Details zum umfangreichen Content-Angebot rund um American Football sowie alle Sendetermine auf einen Blick finden Sie hier im Media Hub von RTL Deutschland.

--------------------------------------

O'kickt is! - RTL präsentiert Watchparty zum Deutschland-Kracher

Football Community & Friends Event am 10.11. im SAP Garden

Im November feiert RTL Deutschland das größte Season-Highlight des Jahres: Die größte Sportliga der Welt macht Station in München. Nach den Mega-Erfolgen der letzten Jahre trägt die Liga erneut ein reguläres Saisonspiel auf deutschem Boden aus. Die Carolina Panthers treffen in der Allianz Arena auf die New York Giants. Anlässlich des NFL Germany Games lädt RTL Deutschland in Zusammenarbeit mit "Bromance Sports" zur ultimativen Watchparty in den brandneuen SAP Garden in München ein. Die hochmoderne Indoor-Arena öffnet am 10. November ab 14 Uhr ihre Pforten für "RTL NFL Live - Die Watchparty".

Neben der Watchparty darf sich das Publikum des Community Events auf ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Ticketverlosungen, Live-Acts und einer besonderen Premiere freuen: Erstmals produziert RTL eine NFL-Übertragung vor Live-Publikum! Die Zuschauer:innen werden Teil der TV-Sendung mit den bekannten NFL-Experten und Kommentatoren.

Weitere Infos zu "RTL NFL Live - Die Watchparty" finden Sie hier. Alle Informationen zum Vorverkaufsstart werden in Kürze bekannt gegeben.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell