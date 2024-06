RTL Deutschland GmbH

Matthias Dang ist Medienmann des Jahres 2023

Köln (ots)

Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland, wird für seine herausragenden Leistungen in der Kategorie "Medien" mit dem HORIZONT Award "Mann des Jahres 2023" ausgezeichnet. Das Fachmagazin Horizont verleiht den Preis an Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche, die unternehmerischen Mut beweisen, Marken und Medien erfolgreich führen und neue Ideen verwirklichen. Der HORIZONT Award wird jedes Jahr in den Kategorien Marketing, Agenturen und Medien verliehen; die Preisverleihung fand gestern Abend im feierlichen Rahmen des Horizont Kongress in Berlin statt.

"Matthias Dang hat die Erfolgsgeschichte und Unternehmenskultur von RTL Deutschland über mehr als drei Jahrzehnte lang geprägt. Sowohl in Deutschland als auch international hat er frühzeitig strategische Partnerschaften für Werbevermarktung, Technologie und Streaming ins Leben gerufen und damit die digitale Transformation des TV-Geschäfts vorangetrieben", heißt es in der Jury-Begründung. "Die Ad Alliance, die Dang aufgebaut hat, ist heute der größte crossmediale Vermarkter Deutschlands."

Zudem versuche Dang seit Jahren mit Leidenschaft und sehr viel Herzblut, dem Werbemarkt echte Alternativen zu den US-amerikanischen Plattformen anzubieten. Ein Beispiel sei die Multimedia-App RTL+, die im Sommer 2023 an den Start gegangen ist und sämtliche Medien der RTL-Gruppe in sich vereint, so die Jury weiter. "Durch derartige Visionen, das Vertrauen auf die eigenen Stärken und den steten Glauben an die Kraft von TV ist es Dang gelungen, RTL zu einem Unternehmen umzubauen, das trotz aller Einbußen im traditionellen Geschäft gut aufgestellt in die Zukunft geht."

Matthias Dang (57) studierte von 1989 bis 1993 Wirtschaftswissenschaften in Mainz. Neben seinem Studium arbeitete er in der 3sat-Zentralredaktion. 1993 kam der Diplom-Betriebswirt zur IP Deutschland und hatte bis 1998 verschiedene Funktionen im Marketing inne. 1998 wurde er zum Verkaufsdirektor ernannt. 2003 wechselte er als Geschäftsleiter zurück ins Marketing. Von 2004 bis 2009 war er Geschäftsleiter Verkauf, im Oktober 2009 wurde er zusätzlich Stellvertretender Geschäftsführer und ab 2012 Geschäftsführer der IP Deutschland. Seit 2017 ist er CEO des Vermarkters Ad Alliance, in den die IP Deutschland aufgegangen ist. In 2019 wurde er zudem in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen, wo er seither als Chief Commercial, Technology & Data Officer für die Bereiche Vermarktung, Technologie & Daten verantwortlich ist, von September 2021 bis Dezember 2023 war er Co-CEO von RTL Deutschland.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell