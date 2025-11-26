momox SE

Weihnachten zwischen Nostalgie, Spannung und Schneegestöber: Die beliebtesten Weihnachtsbücher und -filme bei medimops - jetzt noch bequemer in der App shoppen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wenn draußen der Schnee fällt und der Duft von Plätzchen durch die Straßen zieht, greifen viele gerne zu Buch oder Film, um richtig in die Winterwelt einzutauchen. Der Second Hand Experte momox hat die meistverkauften Titel in seinem Onlineshop medimops analysiert - und die Favoriten der letzten Weihnachtszeit ermittelt. Das Ergebnis: eine Mischung aus Klassikern, Kinderbüchern und winterlichen Geschichten, die zeigen, wonach sich Leser:innen und Zuschauer:innen in der kalten Jahreszeit sehnen - Wärme, Spannung und ein bisschen Magie. In diesem Jahr wird das Stöbern nach Lieblingsgeschichten auch noch gemütlicher - mit der neuen medimops App.

Winterliche Lieblingsgeschichten für Groß und Klein - die schönsten Bücher voller Magie, Gefühl und Spannung

Zur Weihnachtszeit stehen emotionale Geschichten und Kinderbücher voller Herz ganz oben auf den Wunschlisten. Besonders gefragt ist "Die Schule der magischen Tiere: Eingeschneit!" - ein verschneites Abenteuer voller Freundschaft und Zusammenhalt. Auch "Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch" bleibt ein generationsübergreifender Klassiker, der die Magie kleiner Gesten feiert. Cornelia Funkes "Hinter verzauberten Fenstern" begeistert mit einer geheimnisvollen Adventskalendergeschichte, und "Weihnachten in Bullerbü" von Astrid Lindgren entführt in eine nostalgische Kindheitswelt, in der Schnee, Familie und Geborgenheit Hand in Hand gehen.

Romantisch und stimmungsvoll wird es mit "Weihnachten in der kleinen Buchhandlung", während "Lotta feiert Weihnachten" den Humor und das Chaos der Feiertage einfängt.

Für alle, die es in der Adventszeit etwas aufregender mögen, darf ein Krimi nicht fehlen. "Der Weihnachtsmannkiller" von Klaus-Peter Wolf sorgt mit norddeutscher Kälte und messerscharfer Spannung für Gänsehaut. Und auch der hochgelobte Thriller "Kalt und still" von Viveca Sten zeigt, dass es in der dunklen Jahreszeit nicht nur besinnlich, sondern auch nervenaufreibend werden darf.

Weihnachtsfilme für gemütliche Winterabende - Klassiker voller Humor, Herz und Magie

Auch auf der Leinwand ist Weihnachten ein Fest der Gefühle. Ganz vorne: "Tatsächlich Liebe", "Schöne Bescherung" und "Der Polarexpress" - Filme, die jedes Jahr aufs Neue für Weihnachtsstimmung sorgen. Mit "Der Grinch" und "Kevin - Allein zu Haus" zeigen sich die Fans humorvoll-romantisch, während "Liebe braucht keine Ferien" und "Die Eiskönigin" längst zu unverzichtbaren Klassikern geworden sind. Nostalgie pur bieten "Weihnachten mit Astrid Lindgren, "Disneys Eine Weihnachtsgeschichte" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - Geschichten, die Generationen verbinden.

Noch bequemer stöbern - mit der medimops App

Gebrauchte Bücher, Filme, Musik oder Games entdecken und shoppen? Mit der medimops App (verfügbar im Google Play Store und Apple App Store) geht das jetzt noch einfacher - und überall. Sie bietet alle Funktionen der Web-Version, darunter praktische Filter, Wunschlisten und Benachrichtigungen, sobald ein Artikel wieder verfügbar ist oder der Preis fällt. Perfekt für alle, die sich für gemütliche Sonntage mit Lesestoff eindecken möchten oder noch nach dem perfekten nachhaltigeren Weihnachtsgeschenk suchen. Und das Beste: Mit medimops spart man nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen: Ein Second Hand Buch oder Medien Artikel kann im Durchschnitt 42% Emissionen gegenüber dem Neukauf verursachen. Mehr Infos gibt es dazu hier.

Alle Bestseller und noch mehr Klassiker gibt es hier.

Top 10 Weihnachts- und Winterbücher bei medimops

Platz 1: Margit Auer, Die Schule der magischen Tiere: Eingeschneit! Ein Winterabenteuer

Platz 2: Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern: Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte

Platz 3: Sven Nordqvist, Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch

Platz 4: Klaus-Peter Wolf, Der Weihnachtsmannkiller. Ein Winter-Krimi aus Ostfriesland

Platz 5: Jenny Colgan, Weihnachten in der kleinen Buchhandlung

Platz 6: Mauri Kunnas, Wo der Weihnachtsmann wohnt

Platz 7: Susanne Gernhäuser , Sachen suchen - Frohe Weihnachten

Platz 8: Astrid Lindgren, Weihnachten in Bullerbü

Platz 9: Viveca Sten, Kalt und still

Platz 10: Astrid Lindgren, Lotta feiert Weihnachten

Top 10 Weihnachtsfilme bei medimops

Platz 1: Tatsächlich Liebe

Platz 2: Schöne Bescherung

Platz 3: Der Polarexpress

Platz 4: Der Grinch

Platz 5: Liebe braucht keine Ferien

Platz 6: Disneys Eine Weihnachtsgeschichte

Platz 7: Kevin - Allein zu Haus

Platz 8: Die Eiskönigin

Platz 9: Weihnachten mit Astrid Lindgren

Platz 10: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Die Auswertungen basieren auf den meistverkauften Weihnachts- und Winterbüchern sowie Filmen im Zeitraum vom 15. November bis 20. Dezember 2024 bei medimops.

Original-Content von: momox SE, übermittelt durch news aktuell