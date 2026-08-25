SWR / Aus der Praxis ins Studio: Chirurg wird neuer "Doc Fischer"-Moderator

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Aus der Praxis ins Studio: Chirurg wird neuer "Doc Fischer"-Moderator

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Stuttgart (ots)

Der praktizierende Mediziner Prof. Dr. Derek Zieker-Fischer übernimmt ab dem 9. September 2026 die Moderation des SWR Gesundheitsmagazins

Er steht sonst im OP und in der Sprechstunde - und ab dem 9. September 2026 um 20:15 Uhr auch vor der Kamera: Prof. Dr. Derek Zieker-Fischer übernimmt die Moderation des SWR Gesundheitsmagazins "Doc Fischer". Das ist ungewöhnlich, denn Zieker-Fischer kommt nicht vom Fernsehen, sondern direkt aus dem ärztlichen Alltag: ein praktizierender Chirurg, der die Medizin täglich ausübt - und dieses Wissen aus erster Hand künftig ins Studio bringt.

Max Sprengart-May, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Umwelt im SWR, zu der auch "Doc Fischer" gehört, sagt: "Ich freue mich, dass wir mit Derek Zieker-Fischer einen renommierten und außerordentlich erfahrenen Mediziner als neuen Moderator für 'Doc Fischer' gewinnen konnten. Mit seinem großen Fachwissen und seiner sympathischen Art passt er perfekt zum Anspruch unserer Sendung: wissenschaftlich fundiert, einfach erklärt, nah an den Patientinnen und Patienten."

Vom Studiogast zum Moderator

Seine ersten Berührungen mit "Doc Fischer" hatte Prof. Dr. Derek Zieker-Fischer selbst als Experte im Studio. Zweimal war er zu Gast, um über ein Thema aufzuklären, das viele betrifft und über das kaum jemand spricht, Hämorrhoiden. Jetzt wechselt er auf die andere Seite und führt durch das gesamte Themenspektrum der Sendung. "Als Arzt erkläre ich den ganzen Tag, nur eben einzelnen Menschen. Bei 'Doc Fischer' kann ich das für ein großes Publikum tun, und genau das reizt mich", so Zieker-Fischer. "Aufgeregt war ich vor den ersten Aufnahmen schon. Aber im Grunde ist es dieselbe Aufgabe wie im Behandlungszimmer: zuhören, erklären, Vertrauen schaffen."

Ein Blick über das eigene Fach hinaus

Das Themenspektrum von "Doc Fischer" reicht weit über Zieker-Fischers Fachgebiet hinaus - ein Reiz, kein Hindernis, findet der Familienvater. In Johannesburg geboren, in Reutlingen zum Abitur und in Tübingen, im südafrikanischen Pretoria und im schweizerischen Basel zum Arzt ausgebildet, bringt er einen internationalen Blick auf die Medizin mit. "Medizin hört nicht an der Grenze eines Fachgebiets auf. Diese Neugier auf das ganze Feld bringe ich mit."

Über "Doc Fischer"

"Doc Fischer" ist das wöchentliche Gesundheitsmagazin im Fernsehprogramm des SWR und läuft seit Mai 2021. In 45 Minuten stellt die Sendung neueste Forschung und aktuelle Behandlungsmethoden vor und beantwortet die Fragen, die sich viele im Alltag stellen. Das Ziel: aus den Zuschauenden mündige Patientinnen und Patienten machen. Wer gut recherchierte medizinische Fakten kennt, kann dem eigenen Arzt oder der eigenen Ärztin auf Augenhöhe begegnen und selbstbewusst über die eigene Gesundheit entscheiden. Zu sehen mittwochs um 20:15 Uhr im SWR und jederzeit in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/neuer-doc-fischer-moderator

Fotos unter ard-foto.de.

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Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de

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