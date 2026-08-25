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SWR - Südwestrundfunk

SWR überträgt Europapokal-Spiel des SC Freiburg live
SC Freiburg in der Conference League
live in TV und Stream am 27. August 2026

SWR überträgt Europapokal-Spiel des SC Freiburg live / SC Freiburg in der Conference League / live in TV und Stream am 27. August 2026
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Stuttgart (ots)

Der SC Freiburg steht kurz vor einem weiteren europäischen Abenteuer. Durch den 3:1-Sieg beim Motherwell FC hat der Sportclub sehr gute Chancen auf die Ligaphase der UEFA Conference League. SWR Sport überträgt das Rückspiel live im Fernsehprogramm des SWR Baden-Württemberg sowie im Video- und Audiostream.

Die TV-Übertragung läuft von 18:30 bis 21 Uhr im SWR Baden-Württemberg. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause. Den Video-Livestream gibt's in der ARD Mediathek, im Videostream auf swr.de/sport, auf YouTube SWR Sport Fußball und auf sportschau.de. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause.

Der Audio-Livestream startet um 18:44 Uhr - zu hören in ARD Sounds im Audiostream auf swr.de/sport und bei sportschau.de. Kommentatorin ist Ann-Kathrin Rose.

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Pressekontakt:

Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

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