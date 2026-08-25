SWR überträgt Europapokal-Spiel des SC Freiburg live
SC Freiburg in der Conference League
live in TV und Stream am 27. August 2026
Stuttgart (ots)
Der SC Freiburg steht kurz vor einem weiteren europäischen Abenteuer. Durch den 3:1-Sieg beim Motherwell FC hat der Sportclub sehr gute Chancen auf die Ligaphase der UEFA Conference League. SWR Sport überträgt das Rückspiel live im Fernsehprogramm des SWR Baden-Württemberg sowie im Video- und Audiostream.
Die TV-Übertragung läuft von 18:30 bis 21 Uhr im SWR Baden-Württemberg. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause. Den Video-Livestream gibt's in der ARD Mediathek, im Videostream auf swr.de/sport, auf YouTube SWR Sport Fußball und auf sportschau.de. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause.
Der Audio-Livestream startet um 18:44 Uhr - zu hören in ARD Sounds im Audiostream auf swr.de/sport und bei sportschau.de. Kommentatorin ist Ann-Kathrin Rose.
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Pressekontakt:
Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de
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