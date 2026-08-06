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Musik und gute Laune bei "Sommer-Spaß mit Andy Borg"

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Baden-Baden (ots)

Sommerliche Open-Air-Musik-Show mit Andy Borg aus Rust / am Samstag, 8. August 2026, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen

Andy Borg lädt ein zu einer sommerlichen Gartenparty mit Freunden und mit viel Musik. Für "Sommer-Spaß mit Andy Borg" verlässt er seine angestammte Weinstube und leiht sich für einen Abend die Arena von "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust. Die von ihm moderierte Open-Air-Show mit Publikum vor Ort verspricht gute Laune mit Evergreens und neuen Schlagern. "Sommer-Spaß mit Andy Borg" wird ausgestrahlt am Samstag, 8. August 2026, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

Musik mit Nicole, Helmut Lotti, Harpo, Stefanie Hertel und vielen anderen

Zu Gast bei Andy Borg sind Harpo ("Moviestar"), Helmut Lotti, Nicole, Olaf der Flipper, Stefanie Hertel mit More Than Words, Stefan Mross, Die Paldauer, Joey Heindle, Conny & die Sonntagsfahrer, Damiano Maiolini, TABI, Die Lauser, die Trachtenkapelle Obersasbach aus dem badischen Ortenaukreis sowie das studentische KHG-Orchester Freiburg.

Andy Borg: "Musik verbindet und überwindet Grenzen"

"Meine Mutter hat immer gesagt: 'Junge, geh mal an die frische Luft.' Und ich muss sagen: Es ist schön draußen", betont Andy Borg. Und weiter: "Besonders schön ist: Zu unserer sommerlichen Gartenparty kommen Freunde, die mit uns gemeinsam singen, musizieren und gute Laune haben. Hier zeigt sich: Musik verbindet und überwindet Grenzen. Sie führt Generationen und Menschen aus allen Teilen unserer Gesellschaft zusammen. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Abend mit Freunden, mit Schlager und mit ganz viel Spaß."

"Sommer-Spaß mit Andy Borg"

"Sommer-Spaß mit Andy Borg" ist eine Produktion des Südwestrundfunks (SWR) in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment und dem Europa-Park. Es ist die dritte Ausgabe der Show aus Rust, die es bereits 2023 und 2025 gab.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Spätsommer und Herbst

Nach "Sommer-Spaß mit Andy Borg" geht es in den Folgemonaten weiter mit regulären Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" in der Kulisse eines urigen Weinlokals. Zu sehen sind die beiden kommenden Folgen am Samstag, 5. September 2026 im SWR und im MDR Fernsehen sowie am Samstag, 24. Oktober 2026 im SWR, jeweils um 20:15 Uhr. Am Freitag, 20. November 2026, 20:15 Uhr gibt es dann im SWR die jährliche Sondersendung zugunsten der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". Die Sendungen sind auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Sendehinweis:

"Sommer-Spaß mit Andy Borg", Samstag, 8. August 2026, 20:15 Uhr, SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek

Informationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/sommer-spass-andy-borg

Fotos auf www.ARD-foto.de

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