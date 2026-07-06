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Newcomer von morgen und Stars von heute beim "SWR3 New Pop Festival" 2026 in Baden-Baden

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Baden-Baden (ots)

17. bis 19. September 2026 in Baden-Baden / Tickets ab 9. Juli auf SWR3tickets.de inkl. An- und Abreise mit dem Nahverkehr im Südwesten

Vom 17. bis 19. September 2026 wird Baden-Baden wieder zum Treffpunkt für alle, die neue Musik entdecken, Stars hautnah erleben und Teil eines besonderen Gemeinschaftserlebnisses werden wollen. Drei Tage lang verwandelt sich die Stadt in ein offenes Musiklabor: Auf drei Bühnen treten die Durchstarter FAYAN, Holly Humberstone, Sienna Spiro, die Newcomer Charlotte Cardin, ADMT, Luiza sowie etablierte Künstler wie Gentleman, Clueso & SWR Big Band und Giant Rooks auf. Bei der "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" sorgen gleich zwei hochkarätige DJs für Club-Atmosphäre: YouNotUs & Topic. Tickets gibt es ab dem 9. Juli auf SWR3tickets.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 19 Euro - inklusive kostenfreier An- und Abreise mit Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Partner und Mitveranstalter des "SWR3 New Pop Festivals" ist CUPRA.

Newcomer-Förderung als Kern der Festival-Idee

Seit 30 Jahren versteht sich das "SWR3 New Pop Festival" als Bühne für das, was als Nächstes kommt - und als Sprungbrett für Talente, die morgen Hallen und Stadien füllen. Hier standen schon früh im Karriereverlauf Künstler wie Ed Sheeran, Dua Lipa, Benson Boone, Raye und Bruno Mars auf der Bühne, ebenso wie zahlreiche deutsche Acts von ClockClock über Leony bis Mark Forster. Beim diesjährigen Festival treffen erneut erfolgreiche Newcomer auf Stars: Gentleman eröffnet das Festival mit einem "Homecoming-Konzert", Clueso feiert seinen Auftritt mit der SWR Big Band, Charlotte Cardin, FAYAN, ADMT, Holly Humberstone, Sienna Spiro und Luiza bringen frische Sounds nach Baden-Baden. Die international erfolgreiche Band Giant Rooks zeigt in einem weiteren "Homecoming-Konzert", wie aus ersten Festival-Gigs solide Karrieren werden. SWR3 Musik- und Festivalchef Gregor Friedel bringt es auf den Punkt: "Wir holen jedes Jahr wieder die 'Rising Stars' der Popmusik auf die Bühnen, auf der sie wirklich jede und jeder erleben kann - ohne VIP-Mauer dazwischen. Und wir sorgen dafür, dass diese Nähe nicht an der Tür zur Location aufhört: SWR3 verbindet das Publikum mit den Künstlern, erzählt ihre Geschichten und macht so ganz konkret Kulturförderung - im Radio, online und mitten in Baden-Baden. Damit setzen wir auf unser Prinzip: gemeinsam, lokal, vernetzt. Wir schaffen einen Raum, in dem Musik nicht nur gehört, sondern auch gefühlt und geteilt wird - mit der Region, mit der Community und über digitale Kanäle."

Baden-Baden als offener Festivalraum

Baden-Baden wird während des Festivals zu einem zentralen Ort für Musik und Treffpunkt für aufstrebende Talente und Musikfans. Künstlerinnen und Künstler schlendern durch die Stadt, besuchen andere Konzerte und sind so nahbar wie auf kaum einem anderen Festival - Kontakte auf Augenhöhe sind ausdrücklich Teil der Festivalidee. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich untereinander zu vernetzen, neue Musik zu entdecken, sich mit Acts, Radio-Teams und Kreativen auszutauschen. Neben den Konzerten gibt es ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Konzerten, Interviews und Live-Übertragungen. Der rote Teppich quer durch die Stadt, Partnerlounges in Locations wie dem Bellini, der Roomers Rooftop Bar, dem Café Bar Trinkhalle, dem Leo's, dem Rizzi, der Luiza Rooftop Bar oder dem Fleur, in denen gefeiert werden kann, machen deutlich: Dieses Festival findet nicht nur in den Venues statt, sondern mitten im öffentlichen Raum. Partner und Mitveranstalter CUPRA unterstützt diese Ausrichtung: Musik, Kultur und Begegnung verbinden sich zu einem Event, bei dem SWR3, Baden-Baden, Künstlerinnen und Künstler sowie Besucherinnen und Besucher gemeinsam ein Stück gelebter Kulturförderung gestalten.

Multimediale Begleitung macht Musik vor Ort erlebbar

Das Festival ist Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags von SWR3: Kultur fördern, Vielfalt sichtbar machen und Musik für alle zugänglich machen. Im "SWR3 Festivalradio" wird Livemusik, Interviews und Reportagen täglich live ins Programm geholt, sodass Hörerinnen und Hörer im ganzen Sendegebiet an dem teilhaben können, was in Baden-Baden passiert. Auch auf Social Media wird das Event umfassend begleitet. Radio und Web werden so zur Brücke zwischen Künstlerinnen und Künstlern und den Musikfans - ob sie vor Ort sind, zuhören oder online teilhaben: Newcomer werden vorgestellt, Hintergründe erzählt, und das Publikum erlebt, wie Musik und Geschichten miteinander verknüpft werden. Die Konzerte sind zudem live auf SWR3.de, in ARD SOUNDS und in der ARD Mediathek live sowie zeitversetzt abrufbar.

Nachhaltig und zugänglich

Das Festival setzt seit Jahren auf Nachhaltigkeit und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Die kostenlose An- und Abreise mit den Nahverkehrszügen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist ein wichtiger Baustein: Musikfans sollen einfach, umweltfreundlich und barrierearm nach Baden-Baden reisen können. So wird Kulturförderung konkret - indem der Zugang zu Live-Musik erleichtert und gleichzeitig auf klimafreundliche Mobilität gesetzt wird. Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten im Stadtzentrum und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen empfehlen die Veranstalter dringend, für die Anreise zum Festival Öffentliche Verkehrsmittel oder Park-and-Ride-Parkplätze zu nutzen, um Verzögerungen und Staus zu vermeiden.

Das Line-up im Überblick

Donnerstag, 17. September

Gentleman eröffnet das Festival mit einem "Homecoming Concert" im Kurhaus (18:30 Uhr); Clueso spielt mit der SWR Big Band im Festspielhaus (20:30 Uhr); Charlotte Cardin im Theater (22:30 Uhr).

Gentleman kehrt nach 27 Jahren für ein emotionales "Homecoming Concert" zurück zum "SWR3 New Pop Festival" 2026. Deutschlands erfolgreichster Reggae-Künstler, der seit den 90er-Jahren die Vibes Jamaikas nach Europa bringt, hat mit Hits wie "Superior" und "Intoxication" sowie Alben wie "Journey To Jah" oder "Confidence" Musikgeschichte geschrieben. Mit seinem neunten Studioalbum "Gratitude", das Ende August erscheint, schließt sich für Gentleman ein Kreis: "Mein Auftritt damals hat mir viele Türen geöffnet und meiner Karriere einen unheimlichen Push gegeben. Nach fast 30 Jahren wieder dabei sein zu können, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit."

Seit über 20 Jahren ist Clueso einer der erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen Musiker

Für diese Show werden seine Songs" in neuen Versionen arrangiert - mit Trompeten, Saxofonen und der ganzen Big Band. Clueso ist ein beeindruckender Live-Künstler mit Hits wie "Flugmodus", "Chicago" und "Gewinner". Auch in riesigen Arenen hat das Publikum häufig das Gefühl, er singe für jede einzelne Person.

Im April hat Charlotte Cardin in Paris vor rund 18.000 Fans gespielt. Sie gehört aktuell mit ihrem Hit "The Way We Touch" zu den größten Popstars Frankreichs. Inspiriert von Größen wie Radiohead und Céline Dion ist ihre Musik tiefgründig, vielseitig und zugleich verzaubernd. Sie ist Vollblutmusikerin, ob am Klavier, an der Gitarre oder mit ihrer atemberaubend schönen Stimme. Und wenn die Kanadierin mühelos zwischen Französisch und Englisch sowie verschiedenen Musikstilen wie Pop, Soul mit rockigen Elementen und Dance wechselt, wird schnell klar: Hier blüht gerade ein Weltstar auf.

Freitag, 18. September

FAYAN gibt ein Konzert im Kurhaus (18:30 Uhr); Giant Rooks sind mit einem "Homecoming Concert" im Festspielhaus (20:30 Uhr); ADMT im Theater (22:30 Uhr).

Mit seinem Nummer-1-Viral-Hit "Verliebt in mich" sorgt FAYAN für gute Laune und Selbstbewusstsein - und genau diese positive Energie bringt er in diesem Jahr auf die Kurhaus-Bühne. Der Künstler aus dem südbadischen Oberkirch verbindet in seiner Musik Einflüsse der Hip-Hop-Kultur, die bis heute seine Leidenschaft ist, mit inspirierenden Botschaften über Dankbarkeit, Selbstbestimmung und persönliches Wachstum. Besonders der Sound von Peter Fox hat FAYANs Stil geprägt. Heute inspiriert er mit seinen Songs eine neue Generation und feiert die Liebe zu sich selbst - authentisch, motivierend und voller Energie.

Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Indie-Pop, Rock und Alternative haben sich Giant Rooks von Hamm aus einen festen Platz in der internationalen Musikszene erobert. Spätestens seit ihrem Debütalbum "Rookery" und der Cover-Version von "Tom's Diner", die es bis in die US-Charts schaffte, begeistert die Band ein weltweites Publikum. Ausverkaufte Tourneen, hunderte Millionen Streams und Auftritte auf Festivals wie Lollapalooza und Reading & Leeds haben ihren Status als eine der spannendsten deutschen Bands gefestigt. Nach ihrem gefeierten Newcomer-Auftritt 2021 kehren Giant Rooks jetzt mit einem "Homecoming Concert" zurück auf die Bühne des "SWR3 New Pop Festivals".

Bei der Show des britischen Singer-Songwriters ADMT kann sich das Publikum auf ein nahbares Konzert freuen. Damit feiert Adam Taylor sein Comeback beim "SWR3 New Pop Festival", nachdem er 2025 bereits live auf der Open Air Bühne gespielt hatte. Danach ging es für ADMT karrieremäßig steil nach oben: Support-Act bei der Arenatour von One-Direction-Mitglied Louis Tomlinson, Veröffentlichung seines Debütalbums mit Songs wie "Turn The Page" oder "Burn Brighter" und eigene Tour. Große Stars wie Teddy Swims oder 50 Cent sind Fans von ihm. Er durfte den 50 Cent-Song "Best Friend" in seiner eigenen Version veröffentlichen, nachdem sein Cover einen großen viralen Erfolg hatte.

Samstag, 19. September

Holly Humberstone eröffnet den letzten Festivaltag im Kurhaus (17 Uhr); Sienna Spiro singt im Festspielhaus (19 Uhr); Luiza im Theater (20:45 Uhr); CUPRA DJ-Night mit YouNotUs & Topic im Kurhaus (22:30 Uhr).

Holly Humberstone ist dieses Jahr auf ihrer bisher größten Europa- und USA-Tour. Zuvor hat sie für Taylor Swift und Olivia Rodrigo Tour-Shows eröffnet, im Dezember begleitet sie außerdem Gracie Abrams. Auch auf den größten Pop-Festivals der UK und USA hat sie gespielt: Glastonbury und Coachella. Unter anderem war sie bereits bei Jimmy Fallon und in der Jimmy Kimmel Show zu Gast. Schon 2022 gewann sie den renommiertesten Musikpreis der UK, den BRIT Award als Newcomerin des Jahres. In Songs wie "To Love Somebody" und "Cruel World" zeigt sie ihre außergewöhnlich erzählerische, handgemachte Musik mit einer Stimme, die träumen lässt.

Mit Anfang 20 ist Sienna Spiro die Newcomerin des Jahres. Ihre rauchig-kratzige, gefühlvolle Stimme wird oft mit Adele oder Amy Winehouse verglichen. Vor zwei Jahren veröffentlichte sie ihre erste Single, doch die Ballade "Die On This Hill" von Oktober 2025 machte sie schlagartig weltweit bekannt. Ihre Hörer-/innenzahlen bewegen sich inzwischen im mehrfachen Millionenbereich. Mit ihrem aktuell ersten Album zeigt sie noch einmal mehr: Sie ist eine Ausnahmekünstlerin ihrer Generation. Inspiriert von Jazz- und Soul-Legenden wie Nina Simone, Ella Fitzgerald oder Barbra Streisand sorgt sie mit jeder Zeile für Überwältigung.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus kulturellen Einflüssen bringt Luiza frischen Wind in die Musikwelt. Die französisch-brasilianische Künstlerin, die 2025 mit ihrem Hit "Soleil Blue" zum viralen Sommerhit wurde, vereint in ihrer Musik die Leichtigkeit des brasilianischen Lebensgefühls mit künstlerischer Tiefe. Inspiriert von Reisen in den Amazonas und ihrer vielseitigen Ausbildung, erzählt Luiza in ihren Songs von Freiheit und Selbstbestimmung - voller Leidenschaft und Authentizität.

Tobias Philippsen von YouNotUs und Tobias Topic aka Topic legen bei der "CUPRA DJ Night" auf. Damit kommen zwei erstklassige DJs und Musikproduzenten zum "SWR3 New Pop Festival". Beide Acts dominieren seit Jahren die deutsche EDM-Szene mit Hits wie "Breaking Me" von Topic, der bisher über 1,2 Milliarden Streams gesammelt hat oder der absolute Ohrwurm-Remix "Narcotic" von YouNotUs. Mit dem Closing-Set aus feinster elektronischer Musik werden sie den Kronleuchter im Kurhaus zum Wackeln bringen.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-new-pop-festival-2026-line-up und https://www.swr3.de/new-pop-festival/index.html

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Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

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