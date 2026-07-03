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Donaueschinger Musiktage 2026 unter dem Titel "polyphonies"

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Stuttgart (ots)

Festival bietet mit 20 Ur- und Erstaufführungen vom 15. bis 18. Oktober unterschiedliche Spielarten von Polyphonie in der zeitgenössischen Musik / Programm ist online / Kartenvorverkauf hat begonnen

Das Programm der Donaueschinger Musiktage 2026 steht unter dem Titel "polyphonies". In 14 Konzerten, Performances und Installationen vom 15. bis 18. Oktober mit 20 Ur- und Erstaufführungen widmet sich das Festival der Polyphonie und damit dem Konzept, Musik aus unterschiedlichen Stimmen, Linien, Elementen und Materialien zusammenzusetzen. "In den letzten Jahrzehnten hat sich eine enorme Vielfalt an Kompositionsästhetiken, -ansätzen und -techniken entwickelt. Viele Komponist:innen verschiedenster Ausrichtungen teilen auch heute das Interesse, komplexe Strukturen aus unterschiedlichen, ihre Eigenständigkeit bewahrenden Stimmen zu erschaffen", konstatiert Lydia Rilling, Künstlerische Leiterin der Donaueschinger Musiktage. "Polyphone Musik kann dabei modellhaft für politische und soziale Situationen stehen, in denen gegensätzliche Gruppen und Interessen nebeneinander bestehen, parallel verlaufen, sich überschneiden und aufeinanderprallen, aber dennoch weiterhin miteinander interagieren: Konflikt ohne Zerstörung, Dissens ohne Kollaps." Das Festival versteht "polyphonies" als Spiegel einer komplexen Gegenwart, die sich nicht auf wenige Perspektiven reduzieren lässt. "Die Donaueschinger Musiktage sind kein Ort der Einigkeit, sondern der Auseinandersetzung, der Diskussion und vor allem des gemeinsamen Hörens, Erlebens und Nachdenkens. Das Festivalmotto wird hier auch als Haltung verstanden - als die Fähigkeit, Differenzen auszuhalten und miteinander in Dialog zu treten."

Klangkunst: Murmeltiere, Effizienz und das Spiel mit dem Feuer

Zum Auftakt der Donaueschinger Musiktage 2026 werden am Donnerstag (15.10.) die Klanginstallationen eröffnet. In ihrem Projekt "Coexistences #2" verarbeitet Gwendoline Robin im Museum Art.Plus Hörerlebnisse aus dem Hochgebirge - das Rauschen der Flüsse, den Wind oder das Rufen von Murmeltieren - zu zwei Installationen sowie einer Performance. Yann Leguay hinterfragt in seiner interaktiven Klanginstallation in der Alten Molkerei unsere Priorisierung von Effizienz und macht die Diskrepanz zwischen technischen Systemen und natürlicher Umwelt hörbar. Inspiriert durch seine Residenz "Mechanical Forests"in St. Georgen im Schwarzwald, gefördert vom Projekt "Die drei Ecken" von Interreg, erkundet Leguay Formen der Energieerzeugung aus der Zeit vor der Elektrizität, um Klang zu aktivieren. Der französische Künstler ist am Freitagabend im Schlosspark zudem in einer Performance zu erleben, in der die Flammen von Feuer zu Protagonisten einer minimalistischen Komposition werden (Freitag, 16.10., 23 Uhr).

Eröffnung und Abschluss mit dem SWR Symphonieorchester

Eine zentrale Säule der Musiktage ist das SWR Symphonieorchester, das mit zwei Konzerten das Konzertwochenende in Donaueschingen einrahmt. Im Eröffnungskonzert unter der Leitung von Brad Lubman hebt es gemeinsam mit dem SWR Experimentalstudio vier neue Werke aus der Taufe. Die Frage, wie sich die Erfahrung unserer erschütterten Welt musikalisch begreifen lässt, bestimmt die Kompositionen von Natasha Barrett und Stefan Prins. Prins setzt den "Wahnsinn" des unkontrollierbaren Chaos aktueller Entwicklungen als künstlerisches Prinzip ein, während Natasha Barrett die vermeintliche Stabilität eines kollabierenden Systems dekonstruiert. Auch Igor C Silva widmet sich dem Thema Kontrolle und Kontrollverlust und experimentiert mit der Interaktion und Improvisation von Dirigent, Orchester und Solist:innen (Susana Santos Silva, Trompete und der Komponist mit Live-Elektronik). Für Hannah Kendall erweisen sich Verse des martinikanischen Dichters Édouard Glissant von 1949 als höchst zutreffend auf unsere Gegenwart (Freitag, 16.10., 20 Uhr). Im Abschlusskonzert steht Chefdirigent François-Xavier Roth am Pult des Orchesters. Polyphonie ist letztlich auch eine Reflexion über das Gedächtnis, und Mauro Lanza und Clara Iannotta beschäftigen sich mit der Unschärfe von Erinnerung. Lanza erzeugt angeregt vom Internetphänomen "dreamcore" mit Loops ein Déjà-vu-Gefühl zwischen Desorientierung und Nostalgie. Iannotta reflektiert musikalisch über die Ungreifbarkeit von Erinnerung nach Verlust. Fabien Lévy komponiert eine polyrhythmische Hommage an die Musik der zentralafrikanischen Völker Mbaka, Bedzan und Aka, deren Existenz durch die Klimakrise bedroht ist. Noriko Baba schließlich verwandelt mittelalterliche Tierallegorien, in denen kollektive Erinnerung und Fantasie verschmelzen, in Klang (Sonntag, 18.10., 17 Uhr).

Schwitters, Kuriosa, offener Dialog und polyphone Improvisation mit Kirchenorgel

Die gemeinsame Faszination für Kurt Schwitters und dessen Polyphonie der Materialien bringt Simon Steen-Andersen und Michael Schmid zusammen: Gut einhundert Jahre nach der Entstehung der "Ursonate" begeben sie sich auf eine multimediale Erkundung des Werks und seines Schöpfers (Samstag, 17.10., 11:30 & 21:30 Uhr). Inspiriert vom Percy Grainger Museum in Melbourne überträgt Steven Kazuo Takasugi Graingers Leidenschaft des Sammelns von Kuriosa auf die Bühne. Er bedient sich dazu tausender Samples von Instrumenten aus der Sammlung des Museums wie auch der Mitglieder von Speak Percussion, die ihr Debüt bei den Musiktagen geben (Samstag, 17.10., 11:30 & 21:30 Uhr). Nach ihrem Soloauftritt mit dem SWR Symphonieorchester im Eröffnungskonzert präsentiert Trompeterin Susana Santos Silva auch ihre neue Duo-Konstellation mit der kasachischen Geigerin Aisha Orazbayeva (Samstag, 17.10., 15 Uhr, Sonntag, 18.10., 15 Uhr). Gleichzeitig ist in der Stadtkirche St. Johann das Improvisationsensemble ONCEIM zusammen mit der Kirchenorgel zu hören: Marina Rosenfeld, die in ihren Kompositionen für besonders resonante Räume mit dem psychoakustischen Nachhall von Klängen und dem Übergang vom Klang zur Stille arbeitet, lässt den Pariser Musiker:innen Raum, ihr eigenes Hörverständnis und ihr improvisatorisches Können einzubringen. Mit der Uraufführung von "OCCAM XXV zeta" würdigt das Festival zudem die jüngst verstorbene Komponistin Éliane Radigue, der sowohl die Musiktage wie auch ONCEIM eng verbunden sind.

Live-Experiment und Streicherensemble als Intelligenzsystem

Die letzte Show vor dem Ende der Welt mit dem Ensemble Modern unter der Leitung von Xizi Wang: Brigitta Muntendorf verwandelt in "Last Show" das Konzert in ein soziales Live-Experiment. Angesiedelt zwischen Fernsehstudio und Konzertsaal lässt sie die Grenze zwischen Publikum und Darstellenden verschwimmen, indem das Publikum durch ein Voting-Tool zum Akteur wird (Samstag, 17.10., 19 Uhr). Vier Streichquartette plus zwei Kontrabässe: Rebecca Saunders' hochgradig polyphones Werk für die 18 Streicher des Ensemble Resonanz unter der Leitung von Enno Poppe lebt vom Kontrast zwischen expressiven, melodischen Linien und rhythmisch-pulsierenden Strukturen, die wiederum zu jeweils eigenständigen Texturen verwoben sind. Ann Cleare hingegen imaginiert das Streicherensemble als ein gigantisches Intelligenzsystem mit unzähligen miteinander verbundenen Nervenzellen. Angeregt von der Forschung zum menschlichen Gehirn und maschinellen Lernen lässt sie das Ensemble zum Produzenten wie Empfänger von Wissen werden (Sonntag, 18.10., 11 Uhr).

Umfangreiches Rahmenprogramm

Das umfangreiche Rahmenprogramm der Musiktage bietet dem Festivalpublikum Künstler:innengespräche, Führungen durch alle Klanginstallationen, die Noten- und Buchausstellung sowie eine Stadtführung. Das Festival führt zudem die Auseinandersetzung mit dem Thema sexueller Belästigung im Musikbetrieb weiter und zeigt im Kommunalen Kino guckloch den Film "Dear Lara" von Lara St. John. Erstmals wird SWR Kultur mit einem Mobilen Studio im Foyer der Donauhallen präsent sein. Das Vermittlungsprogramm der Musiktage ist in diesem Jahr noch erweitert worden und besteht aus Konzerten für alle Schüler:innen der Erich Kästner-Schule, Workshops für Schüler:innen des Fürstenberg-Gymnasiums und der Realschule, dem Programm "Next Generation" für Studierende und dem Seminar "Abenteuer Neue Musik" für Lehrende und Studierende. Für das Fachpublikum finden außerdem zwei Netzwerktreffen statt, zum einen der European Broadcasting Union (EBU) und zum anderen ein deutsch-niederländisches Netzwerktreffen.

Programm ist online, Kartenvorverkauf hat begonnen

Das detaillierte Programm der Donaueschinger Musiktage ist auf SWR.de/donaueschingen zu finden. Hier steht auch die Programmbroschüre zum Download bereit. Der Kartenvorverkauf hat begonnen, online bei littleticket.shop, über die Tickethotline 0221 91409830 und in der Tourist-Information vor Ort in Donaueschingen.

Vorzugspreis für Bewohner:innen des Schwarzwald-Baar-Kreises

Bewohner:innen des Schwarzwald-Baar-Kreises erhalten für alle Veranstaltungen Karten zum Vorzugspreis von 12 EUR. Die Karten können unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises ausschließlich in der Tourist-Information der Stadt Donaueschingen sowie an der Tageskasse erworben werden.

Begrenztes Freikartenkontingent für freischaffende Musiker:innen

Das Festival stellt für jedes Konzert ein begrenztes Kontingent an Freikarten für freischaffende Künstler:innen zur Verfügung. Diese können online bei littleticket.shop bestellt werden.

Donaueschinger Musiktage in SWR Kultur

Sämtliche Veranstaltungen sind live oder zeitversetzt im Programm von SWR Kultur und in der SWR Kultur App zu hören und nach der Ausstrahlung in der SWR Kultur App und auf SWRKultur.de verfügbar.

Veranstalter der Donaueschinger Musiktage ist die Gesellschaft der Musikfreunde in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen, dem Südwestrundfunk und dem SWR Experimentalstudio.

Die Donaueschinger Musiktage werden als kultureller Leuchtturm gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes - gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien - sowie durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

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