SWR - Südwestrundfunk

SWR Datalab: Zahlreiche Tankstellen missachten 12-Uhr-Regel

Datenrecherche zeigt zehntausende Preiserhöhungen

Mainz (ots)

Die Spritpreise an Tankstellen werden offenbar häufiger erhöht, als erlaubt. Das ist das Ergebnis einer Datenanalyse des SWR. Trotz der eingeführten 12-Uhr-Regel zeigt die Auswertung von Spritpreisdaten circa 60.000 mutmaßlich illegale Preissteigerungen in den ersten drei Aprilwochen. Gesetzlich dürfen alle Tankstellen in Deutschland seit dem 1. April 2026 nur um 12 Uhr ihre Preise erhöhen und müssen diese bis 12:05 Uhr an die Markttransparenzstelle gemeldet haben. Diese Regelung hatte die Spritpreise-Taskforce der Bundesregierung initiiert.

Armand Zorn, SPD-Fraktionsvize und Leiter der Taskforce, bewertet die Ergebnisse des SWR Data Labs als "besorgniserregend" und fordert die zuständigen Behörden zum Handeln auf. Auch eine Sprecherin des ADAC fordert, dass Verstöße sanktioniert werden sollten, sofern sich die Analyse bestätigt. Mit dem Preissetzungsmodell sollten Verbraucher davon ausgehen können, dass es über den Tag nur noch günstiger werde. "Das Vertrauen in die neue Regel würde bei häufigen Verstößen beschädigt", so die Sprecherin. Das Bundeskartellamt, zu dem auch die Markttransparenzstelle gehört, verweist auf die Verantwortung der Länderbehörden. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erklärten, die Zuständigkeit bezüglich der Ahnung von Verstößen sei noch nicht geklärt. Taskforce-Leiter Zorn sagt: "Erste Indizien zeigen, dass unsere bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Marktmacht und Gier der Mineralölkonzerne zu begrenzen."

Zu den Daten:

Die 60.000 mutmaßlichen Verstöße verteilen sich auf 3.800 Tankstellen - bei insgesamt circa 15.000 Tankstellen in Deutschland ist das rund jede vierte Tankstelle, die zumindest einmal ihre Preise außerhalb des Zeitfensters 11:55-12:05 Uhr erhöht hat. Die Muster der Preiserhöhungen sind sehr unterschiedlich: So erhöht beispielsweise eine Tankstelle in NRW alle Kraftstoffpreise seit dem 2.4. regelmäßig um 10:30 um 15 Cent, zwei weitere Tankstellen erhöhen ausschließlich kurz vor oder in den Pendlerzeiten 6 bis 9 Uhr oder 15 bis 18 Uhr. Durch die Missachtung des Kraftstoffanpassungsgesetzes könnte es eine Wettbewerbsverzerrung geben sowie eine geringere Transparenz der Spritpreise für Autofahrende.

Methodik: SWR betreibt eigenes Tank-Monitoring

Der SWR verfügt über ein eigenes Preismonitoring-System für Kraftstoffe. Hier sind die tagesaktuellen Daten veröffentlicht. Dafür analysiert das datenjournalistische Redaktionsteam SWR Data Lab Preisdaten aller rund 15.000 Tankstellen in Deutschland. In die Berechnungen und Analysen fließen alle Preisänderungen aller in Deutschland aktiven und gemeldeten Tankstellen ein. Täglich fallen mehr als 1,5 Millionen Preisdaten an, die verarbeitet werden.

Die Rohdaten bezieht das SWR Data Lab über den bei der Markttransparenzstelle zugelassenen Verbraucherinformationsdienst 123tanken. Alle weiteren Berechnungen erfolgen unabhängig im SWR selbst. Die Preisinformationen werden täglich vom SWR Data Lab ausgewertet. Beobachtungszeitraum ist 1. April bis 21. April 2026, 15:55 Uhr.

Autoren: Jan Russezki, Ina Kohler, Stephanie Jauss, Ulrich Lang.

Infos auch hier: http://swr.li/data-lab-tankstellen-presse

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell