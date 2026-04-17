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Ulla Fiebig und Thomas Dauser als Direktoren im SWR bestätigt

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Stuttgart (ots)

Der Verwaltungsrat des Südwestrundfunk (SWR) hat in seiner Sitzung vom 17. April 2026 der erneuten Berufung von Direktorin Ulla Fiebig und Direktor Thomas Dauser zugestimmt. Bereits am 27. März hatte der Rundfunkrat grünes Licht für die Berufungen von SWR Intendant Kai Gniffke gegeben, die Leitung der neu entstehenden Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz (PDW) mit Ulla Fiebig und die Leitung der neu entstehenden Direktion Organisation, Administration und Audience (DOAA) mit Thomas Dauser zu besetzen.

Ulla Fiebig, derzeit Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, soll zum 1. Januar 2027 die Leitung der PDW übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt werden - entsprechend den Vorgaben des überarbeiteten SWR Staatsvertrags vom 1. September 2025 - große Teile der bisherigen Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz in der neuen Direktion PDW weitergeführt.

Thomas Dauser, derzeit Direktor der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT), soll zum selben Zeitpunkt die Leitung der DOAA übernehmen. In dieser neuen Direktion wachsen die bisherige Verwaltungsdirektion sowie weite Teile der Direktion IDT zusammen.

Kai Gniffke, SWR Intendant:

"Ulla Fiebig und Thomas Dauser stehen für journalistische Qualität und digitale Transformation - zwei Schlüsselkompetenzen, um allen Menschen im Südwesten künftig eine verlässliche Medien-Heimat zu geben. Ich bin stolz und glücklich, die beiden im Team zu haben."

Ulla Fiebig, zukünftige Programmdirektorin Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz:

"Das Portfolio der neu geordneten Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz passt genau in diese Zeit: Es vereint die Nähe und Verbundenheit zu den Menschen mit vielschichtigen Informationsangeboten und gesellschaftlich relevantem Engagement. Dies als Direktorin gestalten, steuern und verantworten zu dürfen, ist eine großartige Aufgabe."

Thomas Dauser, zukünftiger Direktor Organisation, Administration und Audience:

"Der SWR steht für eine weitsichtige Personal- und Finanzstrategie. Die schlagkräftige Administration hat Investitionen in Innovation und digitale Transformation erst ermöglicht. In der neuen Direktion werden wir alle Erfahrungen und neue Ideen vereinen, um den SWR noch digitaler, effizienter und erfolgreicher zu machen - ganz im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer. Die Grundsteine dafür sind gelegt, auch dank der unermüdlichen Arbeit meines Vorgängers Jan Büttner."

Engelbert Günster, Vorsitzender des SWR Rundfunkrats:

"Bislang ist es hervorragend gelungen, den SWR neu zu organisieren, sowie erfolgreich und kompetent für die Zukunft aufzustellen - auch durch ein gutes Zusammenspiel beider SWR Aufsichtsgremien, die auf Basis des gesetzlich neu geregelten Berufungsverfahrens für Direktorinnen und Direktoren erstmals beide ihre Zustimmung geben mussten."

Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des SWR Verwaltungsrats:

"Es freut mich sehr, dass mit der Berufung von Ulla Fiebig und Thomas Dauser auch in einem zukünftig verschlankten SWR Direktorium Kontinuität auf der obersten Managementebene gewährleistet ist - ein Faktor, der in dynamischen Zeiten wie diesen umso wichtiger ist."

Neue Struktur - statt acht wird es sechs Direktionen geben

Von 1. Januar 2027 an gilt für den SWR gemäß den Vorgaben des SWR Staatsvertrags eine neue Organisationsverfügung, in der die interne Struktur des SWR auf Direktions- und Hauptabteilungsebene festgeschrieben ist. Die Zahl der Direktionen wird von acht auf sechs reduziert, künftig übernehmen drei Programmdirektionen jeweils Aufgaben für den gesamten SWR, außerdem wird es drei Direktionen für übergreifende Aufgaben geben. Die neue Struktur dient dazu, den SWR zukunftsorientiert und effizient aufzustellen. Auch die Landessenderdirektion Baden-Württemberg wird aufgelöst. Die derzeitige Landessenderdirektorin Stefanie Schneider sowie Verwaltungsdirektor Jan Büttner haben ihre Bereitschaft erklärt, ihre Tätigkeit vorzeitig zu beenden, um den Übergang in die neue Struktur zu erleichtern.

Vita Ulla Fiebig

Ulla Fiebig ist am 20.1.1974 in Wermsdorf (Sachsen) geboren. Nach dem Volontariat bei der Heilbronner Stimme/Radio Regional und dem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete sie viele Jahre als Reporterin und Redakteurin für "Rheinland-Pfalz aktuell" und ARD aktuell beim SWR in Mainz. Während der Zeit des ARD-Vorsitzes des SWR 2009/2010 war sie stellvertretende ARD-Sprecherin und Referentin in Stuttgart. Von 2011 bis 2013 und von 2016 bis 2018 war Ulla Fiebig Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Dazwischen war sie drei Jahre lang Abteilungsleiterin der Strategischen Unternehmensentwicklung des SWR. Von Oktober 2018 bis September 2021 leitete Ulla Fiebig die Pressestelle des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin. Seit Februar 2022 ist sie Direktorin der Landesenderdirektion in Mainz.

Weitere Infos zur Vita.

Vita Thomas Dauser

Thomas Dauser, Jahrgang 1975, leitet seit Juni 2021 die damals neu geschaffene Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation im SWR. Hier baute er Teams für Veränderungsmanagement, Audience Development, Community Management und das X Lab, das Innovationslabor des SWR, auf und verantwortete strategische Projekte zu Künstlicher Intelligenz, Gaming und Daten. Thomas Dauser studierte in Tübingen Rhetorik und Politikwissenschaft. Nach Stationen als Reporter und Moderator im Tübinger SWR Studio arbeitete er als Autor für das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" und für "Report Mainz" im Ersten. 2012 wurde Thomas Dauser Leiter der Intendanz des SWR, 2016 zusätzlich Strategiechef und begleitete bereits in diesen Funktionen den multimedialen Umbau im SWR und Reformprojekte in der ARD.

Weitere Infos zur Vita.

Der SWR befindet sich derzeit in einem umfassenden Transformationsprozess. Mehr Informationen zur neuen Organisationsstruktur im SWR und zum Reformprozess.

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