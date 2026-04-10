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Constantin Zöller bei SWR3: Aus der Morningshow in eine eigene Personality-Show am Nachmittag

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Baden-Baden (ots)

Ab 4. Mai 2026: Neues Morningshow-Duo mit Sabrina Kemmer und Flo Brückner

Nach zwei Jahren in der "SWR3 Morningshow" verabschieden sich Constantin "Consi" Zöller und Rebekka de Buhr vom Morgen. Constantin Zöller wird künftig mit einer eigenen Personality-Show am Nachmittag zu hören sein, während Sabrina Kemmer und Flo Brückner die Morningshow übernehmen.

Neue Personality-Show mit Constantin Zöller am Nachmittag

Constantin Zöller moderiert ab dem 18. Mai 2026 montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr "SWR3 - Die Consi Show". Diese läuft im wöchentlichen Wechsel zu "SWR3 PUSH" mit Basti Müller. Mutig, spontan und charmant eskalationsbereit - mit der neuen Sendung bekommt Constantin Zöller noch mehr Raum für seine Handschrift: eine Show mit Haltung, Eigenleben und Lust auf Risiko. "In den letzten Jahren habe ich so ziemlich jede Regel beim Radio gelernt, die es gibt - jetzt freue ich mich, sie alle zu brechen", so Constantin Zöller.

Rebekka de Buhr verstärkt die SWR3 Redaktion

Auch Rebekka de Buhr bleibt SWR3 erhalten: Sie wird das Redaktionsteam verstärken und dort vor allem im nachrichtlichen Bereich arbeiten. Als verlässliche Stimme für aktuelle Themen hat sie die Morningshow in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und wird ihre journalistische Stärke nun noch mehr einbringen.

Neues Duo in der SWR3 Morningshow

Den frei gewordenen Platz am Morgen übernehmen ab dem 4. Mai 2026 Sabrina Kemmer und Flo Brückner. Sabrina Kemmer ist den Hörerinnen und Hörern bereits aus der Nachmittagssendung "SWR3 PUSH" bekannt und bringt große Nähe zur Zielgruppe sowie viel Energie für den Morgen mit. Flo Brückner kommt vom Deutschlandradio zu SWR3 und war dort als Reporter und Moderator im Einsatz. Gemeinsam werden sie künftig die "SWR3 Morningshow" moderieren - im Wechsel mit Anneta Politi und Kemal Goga - und die Menschen im Südwesten in den Tag begleiten.

Kontinuität und Weiterentwicklung im Programm

Mit den Veränderungen setzt SWR3 auf Kontinuität und neue Impulse zugleich: Vertraute Stimmen bleiben dem Programm erhalten, gleichzeitig werden Rollen geschärft und neue Konstellationen geschaffen. "Consi und Rebekka haben in den vergangenen zwei Jahren mit ganz viel Liebe zum Radio frischen Wind in die SWR3 Morningshow gebracht - dafür danke ich ihnen. Nun haben beide Lust auf Neues. Diesen Schritt unterstütze ich, weil ich überzeugt bin, dass wir ihre Stärken künftig noch gezielter einsetzen können. Mit Sabrina und Flo haben wir ein neues Duo für den Morgen, das diese Liebe zum Radio teilt, künftig eigene Akzente setzt - und SWR3 Land weiterhin verlässlich und nahbar in den Tag begleitet.", sagt Mira Seidel, Programmleiterin von SWR3.

Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "SWR3".

Weitere Informationen unter https://www.swr3.de/wir/swr3-morningshow-moderatoren-sabrina-kemmer-flo-brueckner-100.html und unter: http://swr.li/wechsel-swr3-morningshow

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.de

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