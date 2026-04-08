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Starkoch Sören Anders geht auf Hausbesuch

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Baden-Baden (ots)

Ungewöhnliche Küchen-Challenge für den Koch aus Karlsruhe in der neuen SWR Reihe "Hausnummer Lecker" / ab 13. April 2026, immer montags, 21 Uhr im SWR

Überraschungsbesuch am Herd: Was zaubert ein Spitzenkoch aus einem fremden Kühlschrank? In der neuen SWR Reihe "Hausnummer Lecker" tritt der Karlsruher Koch Sören Anders den ultimativen Härtetest an. Für diese ungewöhnliche Koch-Challenge reist er durch den Südwesten und besucht fremde Küchen. Ohne die Bewohner, die genaue Personenanzahl oder ihre Vorlieben zu kennen, muss er bei Fremden zuhause ein Menü aus dem improvisieren, was die Vorräte des Haushalts hergeben. Einziger Anhaltspunkt: Wohnung und Kühlschrank. Und die Uhr läuft bis zur Rückkehr der Besitzer. Bis dahin muss das Menü servierfähig sein. "Hausnummer Lecker" im SWR ist zu sehen ab dem 13. April 2026, montags um 21 Uhr. Zudem sind die einzelnen Folgen in der ARD Mediathek abrufbar. Geplant sind sechs Folgen.

Sören Anders kocht erstmals in fremden Haushalten

Sören Anders stellt sich mit "Hausnummer Lecker" erstmals einer solchen ungewöhnlichen Challenge. Der Karlsruher Starkoch ist unter anderem aus der SWR Nachmittagssendung "Kaffee oder Tee" und aus anderen Sendungen des SWR bekannt. "Hausnummer Lecker" ist eine SWR Produktion von Potatohead Pictures in Zusammenarbeit mit EndemolShine Germany.

Wie sieht es mit Vorräten aus?

In der ersten Folge am Montag, 13. April, reist Spitzenkoch Sören Anders nach Oberkirch im Schwarzwald in das selbstgebaute Holzhaus von Tanja und Dieter Braun. Die Challenge: Schafft es Sören Anders, mit den vorhandenen Zutaten etwas Leckeres zu kochen und den Geschmack der ihm unbekannten Bewohner zu treffen? In Folge zwei am 20. April kommt er nach Rheinland-Pfalz ins 600-Seelen-Dorf Weidenhahn im Westerwald. Im Haus der Familie Kersten gibt es für ihn viel zu entdecken. Doch wie sieht es mit Vorräten aus? Wird Sören Anders' Hoffnung auf einen prall gefüllten Kühlschrank erfüllt oder lautet hier die Devise: Improvisation?

"Hausnummer Lecker"

ab 13. April 2026, sechs Folgen, montags 21 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek

Informationen und Fotos unter: http://swr.li/starkoch-soeren-anders-geht-auf-hausbesuch

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