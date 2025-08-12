Danone DACH

"Meine Geburt. Meine Gefühle."

Zweite Folge von Aptacare Deeptalk

In der zweiten Folge des Talkformats Deeptalk dreht sich alles um das Thema Gefühle rund um die Geburt - ehrlich, emotional und informativ.

Unter dem Titel "Meine Geburt. Meine Gefühle." werden persönliche Erfahrungen, emotionale Herausforderungen und gesellschaftliche Sichtweisen rund um vaginale Geburten und Kaiserschnitte thematisiert.

Seit Februar 2025 bietet der Aptacare Deeptalk eine aufklärende Plattform für werdende Eltern, Familien und Fachpersonal mit dem Ziel, zu informieren, zu stärken und zu unterstützen. Moderatorin Johanna Klum führt durch das Gespräch und teilt dabei nicht nur die Perspektiven ihrer Gäste, sondern gewährt auch persönliche Einblicke.

Mit dabei sind die Expertinnen Dr. med. Rieke Hermann und Katharina Charissé von der MamAcademy. Sie geben wertvolle Impulse zur selbstbestimmten Geburtsvorbereitung - von praktischen Tipps und hilfreichen Planungsideen für die Zeit vor der Geburt bis hin zur emotionalen Stärkung.

Johanna Klum: "Alle Geburten sollten gleichbehandelt werden, ohne dass sie bewertet werden. Wichtig ist nur: 'Yes, you did it!'

Im Fokus der aktuellen Folge stehen die Einzigartigkeit jeder Geburt, wie Vorbereitung dabei helfen kann, Ängste zu wandeln und die Bedeutung emotionaler Unterstützung.

Jetzt anschauen: Deeptalk - Meine Geburt. Meine Gefühle. https://youtu.be/d6R-s06T9lM

Über Aptamil und Aptaclub:

Aptamil ist in Deutschland die führende Marke im Milchnahrungsmarkt und bietet verschiedene Ernährungslösungen für nicht (ausschließlich) gestillte Säuglinge an - von Nahrungen für reifgeborene Kinder bis hin zu Spezialnahrungen bei besonderen Ernährungsbedürfnissen oder Frühgeburten.

Dafür investiert das hinter Aptamil stehende Unternehmen Danone seit über 50 Jahren in die Erforschung von Muttermilch. Im niederländischen Utrecht arbeiten mehr als 500 Expert:innen daran, die Erkenntnisse über die Zusammensetzung von Muttermilch besser zu verstehen und deren Wirkweise so gut es geht in Säuglingsnahrungen zu übertragen.

Das weitreichende Serviceangebot der Marke umfasst Aptaclub und Aptacare, die Eltern mit wissenschaftlich fundierten Informationen, praktischen Tools sowie persönlicher Beratung unterstützen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Aptacare Expertenteam, das Familien schon über 40 Jahre lang beratend zur Seite steht.

Wichtiger Hinweis: Stillen ist das Beste für dein Baby, denn Muttermilch versorgt das Baby mit allen wichtigen Nährstoffen in genau abgestimmter Menge. Darüber hinaus ist sie die preiswerteste Ernährungsform und ein guter Schutz gegen Krankheiten. Je früher und häufiger du dein Kind anlegst, desto eher kommt der Milchfluss in Gang.

Eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft und nach der Entbindung begünstigt ebenfalls das Stillen, während das Zufüttern von Säuglingsnahrung den Stillerfolg beeinträchtigen kann. Da die Entscheidung, nicht zu stillen, nur schwer rückgängig zu machen ist, spreche bitte mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt/deiner Kinderärztin, wenn du Säuglingsanfangsnahrung verwenden willst.

