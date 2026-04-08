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SWR überträgt Europapokal-Spiele deutscher Teams im Audio-Livestream

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Baden-Baden (ots)

Viertelfinals des 1. FSV Mainz 05 und des SC Freiburg auf swr.de/sport, auf sportschau.de, in der Sportschau-App und bei ARD Sounds

Der SWR überträgt alle "Europa-Spiele" des SC Freiburg und von Mainz 05 im Audio-Livestream. Am Donnerstag, 9. April 2026, spielt der SC Freiburg um 21 Uhr das Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Europa League gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo. Kommentiert wird das Spiel von Detlev Lindner. Zeitgleich trifft Mainz 05 in der Conference League im ersten europäischen Viertelfinale der Vereinsgeschichte auf den französischen Club Racing Straßburg. Stefan Kersthold kommentiert diese Partie. Die Rückspiele finden eine Woche später am 16. April statt. Alle Spiele werden in voller Länge auf swr.de/sport übertragen. Zu hören sind die Reportagen auch auf sportschau.de, in der Sportschau App und bei ARD Sounds. Bei einem Weiterkommen der deutschen Teams werden auch die Halbfinals und gegebenenfalls die Finalspiele im Audio-Livestream übertragen.

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